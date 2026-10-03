L’onda lunga del caos

Non serve la caravella di Cristoforo per scoprire l’uovo di Colombo; basta il trench del Tenente. La sintesi tra il «Professore» Prodi e il sindaco Veltroni non è archeologia, vive in Campidoglio: Roberto Gualtieri è l’uovo nel nido, l’incidente di percorso che unisce due modelli politici che si guardano in cagnesco da trent’anni. A Elly Schlein, insomma, l’investigazione non serve: ha già capito tutto. Accelera. Manda un vaffa di grillina memoria a Conte: uno non vale uno. È un messaggio rivolto anche ai suoi ribelli riformisti. Una sparata meditata che ipoteca al Nazareno le ambizioni grilline. Ma il tempo stringe. L’Eurosinistra del suo Pantheon crolla. Sánchez è al tappeto e se Madrid piange, Parigi non ride: Macron brucia tra le piazze ostaggio di studenti radicali,

mentre Ilaria Salis agita l’anarchia, pronta a scippare il partito a Fratoianni-Bonelli. La signora del martello prepara la scissione con la falce: no a Elly premier. Dopo la piazza islamista del 7 ottobre, l’8 cambierà la legge elettorale. E a sinistra sarà il caos.