Majorino contro i parà: danno un’immagine pessima della città

Beppe Sala congela il giudizio sulla proroga dei 500 militari in città fino al 31 marzo ma non nasconde l’irritazione. Aveva già sottolineato che l’invio dei parà fino a fine anno era «una buona notizia» ma «non deve essere una soluzione strutturale». Ieri ci ha tenuto a chiarire (specie e alla sinistra che vede come fumo negli occhi la «militarizzazione» della città) di non essere stato consultato prima dal governo. Ma rinvia ogni giudizio a dopo il tavolo per l’ordine pubblico e la sicurezza che si riunirà domani in prefettura. «Una buona notizia? Non lo so, ma soprattutto non so da dove nasce questa decisione - ha risposto ieri a margine della cerimonia per i 14 nuovi iscritti al Famedio -. Al comitato ci verrà spiegato il perché, quindi voglio prima sentire le ragioni degli altri e poi esprimerò le mie, dopo aver capito perché c’è stato questo cambio di passo». Perchè, «è un cambio di passo, io avevo espresso giudizio positivo quando si parlava di tre mesi, adesso se servono di più non so che analisi abbiano fatto, non so se abbiamo tutte le informazioni per poter giudicare quindi aspetto mercoledì».

La cifra di 6 milioni stanziata nella manovra «è importante». Tranchant come al solito il Pd Pierfrancesco Majorino in campo per le primarie. Per lui i militari in centro sono «assolutamente inutili» e addirittura «servono a dare una pessima immagine della città». Non la vedono così i commercianti assaltati dai baby teppisti il 18 ottobre e quanti ancora tengono le vetrine coperte perchè temono altri disordini. Per il leghista Samuele Piscina «Sala finge di cadere dal pero per strizzare l’occhio ai moderati mentre Majorino boccia apertamente i militari ma la verità è palese: l’intera sinistra è visceralmente contraria a ogni forma di presidio». E il presidente FdI del Senato Ignazio La Russa commenta: «Le divise fanno paura solo ai criminali o a qualche sessantottino in ritardo con la storia».

Durante il discorso al Famedio - tra i nuovi iscritti ci sono lo storico capitano del Milan Franco Baresi, Ornella Vanoni, don Antonio Mazzi, Bruno Pizzul - Sala ha sottolineato che tutte le persone omaggiate «ci ricordano quanto sia importante non restare spettatori e mettere le proprie capacità al servizio di qualcosa che vada oltre sé stessi». Oggi «abbiamo particolarmente bisogno di questo insegnamento. Viviamo una fase storica difficile e tormentata. Gli eventi che hanno colpito anche Milano recentemente sono la dimostrazione inequivocabile di un malessere diffuso che tocca soprattutto le giovani generazioni. Sono segnali che ci interrogano.

Che raccontano una società che rischia di perdere coesione, persone che faticano a riconoscersi in un destino comune e una speranza nel futuro che, per molti, si fa più fragile. Non dobbiamo sottovalutare queste difficoltà, né, soprattutto, cercare risposte semplici a problemi complessi, accontentandoci di slogan dal sapore populistico». Ma «è proprio in momenti difficili come questi che l’esempio di chi ci ha preceduto diventa prezioso». Fabio Pizzul ha sottolineato che «a papà Bruno possa far piacere da lassù essere insieme a Franco Baresi e al suo amico don Mazzi».