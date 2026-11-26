Giorgia Meloni è arrivata in queste ore a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo e si è fermata a parlare con i cronisti a margine del vertice, toccando i principali temi della politica e dell’attualità nazionale e internazionale. Inevitabili le domande inerenti la vicenda di Gianni De Gennaro, l’ex capo della polizia trovato morto della sua casa in Toscana dopo essersi suicidato. Oggi è stata pubblicata una delle lettere che De Gennaro ha scritto prima di togliersi la vita, con la sua verità e le sue ragioni, dove si trovano svariate accuse nei confronti del pm di Caltanissetta, Salvatore De Luca, che lo ha indagato.

“Penso che sia una questione che ha scioccato tutti e anche me. Le sue parole ci colpiscono molto ma penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento è aiutare le procure che stanno lavorando perché si possa fare chiarezza”, ha dichiarato la premier, aggiungendo di non credere, ovviamente, “che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno alla questione della strage di via d’Amelio”. Dal suo punto di vista, “è fondamentale che si arrivi alla verità non solo per Paolo Borsellino, per l’Italia nel suo complesso, per l’uomo che Gianni De Gennaro era, per il servitore dell’istituzione che Gianni De Gennaro era. È una cosa che ha fatto tanto male e ovviamente non possiamo che ribadire la solidarietà alla sua famiglia e partecipare al loro dolore”.

Sui funerali di De Gennaro, ha spiegato che “ci sarà Mantovano in rappresentanza di Palazzo Chigi. Poi da qui a lunedì cerco di capire come si potrà incastrare” anche la sua presenza. Dal canto suo, la procura di Firenze ha aperto un’indagine a ‘modello 44’, avviata dalla Procura distrettuale antimafia, che è collegata a quella di Grosseto sul suicidio dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, sottolineando il rapporto di totale “armonia” con la Procura di Grosseto, dopo che nei giorni scorsi era trapelata l’ipotesi di conflitti tra le due autorita’ giudiziarie. “Il fascicolo che abbiamo aperto è molto delicato e in fase embrionale ed è finalizzato a capire se emergeranno spunti sulle stragi di mafia”, hanno dichiarato all’Agi fonti della procura.