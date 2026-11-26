A fiamma alta. Grillo sta cucinando Conte, e il campo largo va a fuoco. L’ex premier, già teso per il possibile ritorno di Beppe - ci arriviamo tra poco - ieri è sbottato. Al tavolo sull’economia, già devastata da Superbonus e reddito di cittadinanza, tra 5Stelle, Pd e Avs sono volati i coltelli. «Eravamo in dirittura finale», ha tuonato Conte, «c’era una soluzione che contemperava gli interessi in gioco e poi c’è stato un ritorno indietro incomprensibile». Anche Ricciardi, capogruppo M5s alla Camera, ha cannoneggiato i presunti alleati: «Le chiacchiere stanno a zero. Stamattina il Movimento ha portato una proposta di mediazione capace di contenere sia una patrimoniale che escludesse gli asset produttivi dell’economia, sia un aumento della tassazione sulle speculazioni finanziarie. Pd e Avs hanno rigettato la proposta di tassare la grande finanza dopo che in tutti i tavoli precedenti c’era un evidente consenso. Abbiamo colto con stupore questa nuova posizione. Noi - ha terminato Ricciardi - siamo disponibili al confronto, ma non si può mistificare la realtà».

Ma nemmeno i numeri. Conte è fermo all’11-12%, tre punti in meno delle ultime politiche e inchiodato da fine 2024, da quando ha cacciato il fondatore. Conte è il leader che in questa legislatura ha perso di più. Grillo ancora non è tornato ufficialmente in pista - attende che il tribunale gli riconsegni nome e simbolo del Movimento (prossima udienza il 12 gennaio) - ma una sua lista, tanti o pochi che siano, sottrarrebbe voti all’ex premier il quale deve guardarsi pure da Di Battista la cui associazione Schierarsi è quotata dai sondaggisti almeno al 3%. Cosa rimarrebbe di Conte, soprattutto in caso di una non improbabile sconfitta alle primarie contro la Schlein (ammesso che le facciano)? Grillo ha già il progetto: un partito under 25 sul modello degli studenti serbi, energia e ambiente come temi portanti, e il ritorno alle regole del vecchio Movimento, piano spiegato al Giornale dall’ex ministro Toninelli pronto a sostenerlo, «gratis e dietro alle quinte». Conte quelle regole le ha abolite (i suoi desiderata vengono sempre trasmessi per mentalismo agli iscritti che poi li votano), s’è costruito il partito su misura ma ora inizia a temere il flop e medita lo strappo. Se il casus belli non sarà l’economia (sarebbe curioso per chi ha sfasciato i conti dello Stato) potrebbe essere l’Ucraina. Qualora a inizio anno i sondaggi non dessero le coalizioni oltre il 42% necessario per il premio di maggioranza, Conte potrebbe correre in solitaria, sia per non dover scendere a compromessi che lo farebbero scendere ancora nei sondaggi, sia per far schiantare Elly e tentare di presentarsi al giro successivo come il vero leader progressista, confidando in un segretario dem più accondiscendente.

Intanto chi ieri era al tavolo ci fa sapere: «Conte non vuole la patrimoniale ma la tassa sulle rendite. Dato che il Pd non sapeva come mediare ha proposto di tassare sia i patrimoni che le rendite finanziarie». Mancava solo la musica del Benny Hill Show.