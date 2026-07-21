Oltre 50 feriti tra le forze dell'ordine, caos e auto bruciate. Ecco il bilancio della caccia all'agente dopo la manifestazione Pd

Macchine del Comune bruciate, gazebo divelti e usati come scudo, tavolini e sedie dei bar lanciati contro gli agenti. E ancora, bombe carta, cantieri saccheggiati per prendere sassi, segnali stradali eradicati e usati come giavellotti, bottiglie di vetro varie scagliate a tutta velocità, per un bilancio che parla da solo: 56 feriti tra le forze dell’ordine, secondo i dati forniti dal sindacato di polizia Coisp, negli scontri di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir. “Nello specifico contiamo 15 agenti feriti del Reparto Mobile di Padova, 26 da quello di Firenze e 15 da quello di Bologna, con prognosi che arrivano fino a 15 giorni”, ha specificato il segretario generale Domenico Pianesi in una nota.

“Questi feriti pesano sulla coscienza di chi ha irresponsabilmente aizzato la piazza offrendo agli estremisti il pretesto per attaccare la Polizia. Perché di fatto si è messa a repentaglio l'incolumità degli agenti solo per fare propaganda. A questi 56 poliziotti, che ieri sera hanno affrontato la guerriglia urbana per tutelare Bologna e i suoi cittadini, deve andare la solidarietà unanime di tutta la politica. Affinché sia chiaro un principio fondamentale: chi indossa una divisa non può essere trattato come un bersaglio”, ha concluso.

“Non è un dettaglio che la stessa Procura della Repubblica abbia precisato pubblicamente come il contesto nel quale si è svolto l'intervento di polizia fosse ben più ampio rispetto alle immagini diffuse nelle ore successive ai fatti. Un chiarimento che avrebbe dovuto indurre tutti, e in primo luogo chi ricopre responsabilità istituzionali, alla prudenza. Quando la Procura invita ad attendere l'esito degli accertamenti perché il quadro dei fatti è più ampio di quanto appaia dai filmati circolati, la prima forma di rispetto verso la famiglia, verso gli operatori coinvolti e verso la stessa magistratura consiste nell'evitare iniziative che possano essere percepite come un processo pubblico anticipato”, ha sottolineato Enzo Letizia, segretario dell'associazione nazionale funzionari di polizia. Nei prossimi giorni arriverà anche il bilancio dei danni alla città, sicuramente ingenti.

Letizia ha voluto ricordare che le indagini sono ancora in corso e che sono ancora molti gli aspetti da chiarire di questa vicenda nonostante a sinistra abbiano già stabilito colpe e responsabilità. Nel frattempo continuano però a emergere dettagli che contribuiscono a comporre un quadro più ampio, come la prima telefonata al 112, trasmessa in esclusiva dal Tg1. “Sono in via Italo Svevo 5, c’è una persona extracomunitaria che è arrivata di corsa dietro le autorimesse. Sta urlando e scalciando tutti i basculanti, gridando “aiuto” che lo vogliono uccidere”, si sente dire dal passante, che poi lo ha descritto: “In ciabatte, altezza 1.80 più o meno, una maglia bordeaux.

Un attimo che lo vado a rivedere… Se lo rivedo. Pantaloni neri lunghi, maglietta bordeaux, scura, mezze maniche”. Mentre il testimone parlava con la polizia, pare che Fakir si sia “seduto su una panchina… Ma è arrivato di corsa”.