Il governo approva il Piano Casa: 100mila alloggi in dieci anni. "Promessa mantenuta"

Il governo presieduto da Giorgia Meloni ha centrato un obiettivo importante, mantenendo una promessa fatta agli italiani: con l’approvazione definitiva del Piano Casa si pongono le basi per realizzare circa 100mila alloggi nell’arco di dieci anni, con un investimento di 10 miliardi di euro, di cui 3,8 dalla riprogrammazione dei fondi di Coesione.

"Il Governo Meloni ha reso concreto il diritto alla casa - commenta il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti - trasformando gli impegni in risultati dopo anni in cui il disagio abitativo è stato evocato dalle opposizioni senza interventi strutturali adeguati. È una scelta politica precisa: mettere al centro i risultati e la concretezza, non gli annunci. Particolare attenzione viene riservata alle situazioni di maggiore fragilità sociale e a quei lavoratori che non possono accedere all'edilizia residenziale pubblica e, pur avendo un'occupazione, non riescono ad accendere un mutuo. Affinché il diritto alla casa smetta di essere uno slogan e diventi finalmente una realtà garantita".

"Sono molto contento perché dopo anni di chiacchiere è mia competenza avere più di 60mila case pubbliche oggi vuote, avere i soldi, il personale e la legge per risistemarle in pochi mesi, non in pochi anni, e restituirle a chi è in lista d'attesa da tanti anni in tutta Italia", dichiara il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "È qualcosa che mi rende orgoglioso. Ora bisogna correre".

La senatrice di Fratelli d’Italia, Cinzia Pellegrino, afferma che "con l’approvazione del Piano Casa il governo Meloni va incontro alle istanze di migliaia di famiglie italiane, rispondendo al bisogno di accedere a un’abitazione dignitosa e a costi contenuti. L'obiettivo è ambizioso: rendere disponibili 100.000 alloggi nei prossimi dieci anni, attraverso un investimento complessivo di oltre 10 miliardi di euro tra risorse pubbliche e investimenti privati. Un programma che punta a recuperare circa 60.000 case di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzabili, restituendoli rapidamente a quei cittadini che hanno bisogno. Il nostro Esecutivo lavora con un’unica stella polare: l’interesse supremo dell’Italia e degli italiani”.

"Grande soddisfazione per l’approvazione del Piano casa in Senato - dichiara in una nota Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale Lega Giovani - un provvedimento che segna un passo concreto nella direzione della crescita, dello sviluppo e del sostegno alle famiglie. Per la Lega, la casa rappresenta una priorità a livello sociale ed economico: semplificare le procedure, ridurre la burocrazia, recuperare il patrimonio immobiliare esistente e aumentare l’offerta abitativa significa dare risposte reali ai cittadini e rilanciare il comparto edilizio. Abbiamo lavorato con determinazione - e continueremo a farlo - affinché questo piano diventi uno strumento efficace per sostenere i territori, creare opportunità e garantire il diritto all’abitare. Grazie ministro Salvini per aver creduto in questa sfida".

"L’approvazione definitiva del Piano Casa rappresenta un risultato importante dell’azione del Governo Meloni e della maggioranza di centrodestra", commenta la senatrice di Fratelli d'Italia Anna Maria Fallucchi." È una risposta concreta a un’esigenza reale del Paese. Aumentare l’offerta di alloggi,recuperare il patrimonio pubblico esistente, favorire l’edilizia sociale e sostenere chi oggi incontra maggiori difficoltà ad accedere a una casa. Si tratta di un provvedimento che guarda al futuro, punta sulla rigenerazione urbana, valorizza il patrimonio immobiliare esistente e crea le condizioni per attrarre nuovi investimenti, senza rinunciare alla tutela dell’interesse pubblico".

Non mancano le polemiche da parte della sinistra. "La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, festeggia l'approvazione del Piano Casa. In realtà è un piano beffa, una clamorosa occasione sprecata", tuona Pierfrancesco Majorino, responsabile Diritto alla casa nella segreteria nazionale Pd. "Ribadiamo quanto affermiamo da tempo: con le risorse effettivamente stanziate, nemmeno un miliardo, per il recupero degli alloggi vuoti arriveremmo ad azzerare lo sfitto totale presente nel Paese, costituito da oltre centomila case popolari non abitate, in 15, 20 anni.

Inoltre, il Piano potenzialmente riduce il numero di case pubbliche effettivamente disponibili, promuove la loro dismissione senza nessun vincolo per il reinvestimento in politiche dell'abitare delle risorse ricavate e non interviene con fondi a sostegno dell'affitto, dopo che il governo ha provveduto ad azzerarli. Siamo di fronte ad una presa in giro colossale".