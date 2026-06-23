Piano Casa, Salvini esulta: "Grande soddisfazione, spiace il no della sinistra”

È soddisfatto Matteo Salvini per il via libera dell’aula della Camera al Piano casa . Il decreto ha ricevuto l’ok con 165 a favore, 117 contro e 5 astensioni e ora passa al Senato. “Ottima notizia!”, ha esordito il ministro delle Infrastrutture in un post condiviso sui social network: “Esprimo grande soddisfazione: pronti a restituire decine di migliaia di case vuote, in tutta Italia, ai cittadini che ne hanno bisogno. Spiace che anche in questo caso la sinistra abbia votato contro…".

Gioia per il via libera, ma anche dispiacere per la scelta dei partiti di opposizione di votare contro un decreto che punta alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Voluto fortemente dal governo e soprattutto dal vicepremier Salvini, il Piano casa si pone l’obiettivo di incrementare l’offerta di abitazioni a prezzi accessibili, mobilitare nuovi investimenti e accelerare i progetti di rigenerazione urbana.

Sull'ok della Camera al provvedimento è intervenuto anche l'altro vicepremier Antonio Tajani a margine dell'Assemblea di Farmindustria: "Per noi la casa è un patrimonio fondamentale per tutti gli italiani. Siamo riusciti anche a un emendamento dell'onorevole Casasco a favorire l'accesso a finanziamenti di Consap per le persone disabili e per favorire anche per l'acquisto della prima casa. Questo è un modo per dire che la proprietà privata per noi fa parte dell'italianità".

Anche il segretario di FI non ha lesinato stoccate alla sinistra: "Devo dire che purtroppo la sinistra vuole tassare la proprietà privata, vuole mettere patrimoniali, ma già ci sono troppe tasse anche sulla casa. Noi diciamo che la casa deve essere sempre più un patrimonio di ogni famiglia italiana e questo nuovo Piano aiuta soprattutto il ceto medio, i più deboli in questa direzione”.