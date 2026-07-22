La piazza fisica sta con Leopore. Ma quella dei social racconta un'altra storia

La foto di piazza Nettuno piena di cittadini e pubblicata sui social dal sindaco di Bologna Matteo lascerebbe pensare, osservandola dal buco della serratura della pagina Facebook, che il suo appello sia stato largamente condiviso dai bolognesi e dagli italiani. Solo che i numeri della rete e dei social media raccontano di una risposta diametralmente opposta. La piazza digitale ha manifestato apertamente una solida contrarietà alla proposta lanciata dal primo cittadino sull’onda dell’emotività a scendere in strada per manifestare solidarietà alla famiglia di Abderrahim Fakir, tragicamente deceduto al Pilastro nel corso del fermo da parte di due agenti di polizia. Il sentiment degli utenti sul nome Matteo Lepore è precipitato repentinamente in poche ore. Le interazioni negative sono così passate dal 61%, dato riferito agli ultimi 30 giorni di conversazioni, al 94% registrato da domenica sera a oggi. Uno scarto di 33 punti percentuali. Al tempo stesso anche il sentiment positivo, che raccoglie gli atteggiamenti a favore manifestati dagli utenti, generato dalla parola chiave nominativa Matteo Lepore ha subito un drastico ridimensionamento scendendo dal 39%, sul mese, a un misero 6% ottenuto sempre dalla tarda serata di domenica. Ma a contrapporsi all’iniziativa del sindaco di Bologna sono stati innanzi i follower della sua pagina Facebook, che conta poco meno di 63 mila iscritti, che hanno manifestato esplicitamente la loro contrarietà non attraverso una semplice interazione, ma scegliendo di scrivere un commento. Infatti, se andiamo a incolonnare i commenti negativi ai post pubblicati negli ultimi due giorni quelli negativi sono stati in totale 6.408 con un incremento rispetto ai due giorni precedenti del 993%, mentre i commenti di tenore positivo sono stati solo 1.373 con un incremento del 438%. Del resto, per avere un ulteriore conferma di quanto la chiamata alla solidarietà e, in parte, alcune sue dichiarazioni abbiano avuto una fortissima carica divisiva, polarizzando le comunità digitali che si sono immediatamente ingaggiate, è sufficiente andare a contare le interazioni dell’ultimo post in cui lo stesso Lepore prende le distanze dai disordini e dalle violenze di Piazza Roosevelt: attualmente i commenti sono di gran lunga superiori ai like, quasi il doppio, quest’ultimi sono 6.

810 mentre i primi sfiorano quota 12 mila. Questa distanza innestata sul dato percentuale dei commenti negativi in crescita esponenziale raccontano quanto follower e utenti non hanno compreso e non hanno condiviso parole, post e scelte di Lepore.