Ponzani e compagni: “eroi” del giorno candidati a un seggio

Ce l’ho, ce l’ho, mi manca. L’album è pieno, di figuracce e figurine. L’ultima, appiccicata da Bonelli e Fratoianni nella raccolta Eroi del giorno candidati a un seggio, a una presidenza, a qualsiasi cosa è Michela Ponzani, docente che può spararla su Ignazio La Russa ma che si risente quando questi la chiama «signora». Ponzani, che ha già il suo seggio nello studio della Gruber-Gruber gran fustigatrice delle «destre-destre», voleva essere chiamata «professoressa universitaria», ma al massimo il presidente del Senato, per non attribuirle titoli impropri, l’avrebbe dovuta chiamare «professoressa a contratto». Ponzani, che pur è incensurata ed ecco la stranezza, ha fatto breccia nella Bonelli&Fratoianni, in cerca d’autore e di un volto per le primarie. I leader di Avs erano decisi a puntare su di lei ma lei ha smentito «categoricamente». E ha aggiunto: «Mi limito a svolgere il mio lavoro di storica e se qualcuno vuole confutare ciò che scrivo o dico, meglio lo faccia con le fonti». Che tempra.

Bonelli e Fratoianni ci avevano già provato con Ranucci col quale ci aveva già provato Lavitola che lo voleva premier e perché no capo delo Stato. Tra i corazzieri ci sarebbe stato il factotum Gomes Clesio Tavares, pennacchio e stivali di cuoio, non come quelli di gomma inzaccherati di Soumahoro il quale prima di finire impallinato dal fuoco amico della sinistra e disconosciuto dai suoi scopritori era considerato l’astro nascente dei progressisti, e figuriamoci quello morente.

In estate, dalla spiaggia con mascherina e dentro una bolla sterilizzata, l’ex ministro ossimoro Roberto Speranza s’era messo in testa un’idea meravigliosa: «Il candidato premier sia simbolico, un 18enne o un partigiano». Alcuni nel Pd avevano pensato alla sardina di Elly, Raffaele Giuliani, autodefinitosi «divulgatore social» qualsiasi cosa divulghi. La vera sardina rimane Mattia Santori: dopo il sogno di diventare il primo premier ittico è diventato consigliere dem a Bologna. Torniamo ad Avs. Nel mirino la pro Pal Francesca Albanese (il mandato all’Onu scade nel 2028) la quale però è corteggiata pure da Conte per conquistare il voto degli islamici. L’idea migliore l’ha avuta Mimmo Lucano, eurodeputato condannato di Avs: «Il partito candidi Siher». Fratoianni gli ha risposto di «no». Per ora è solo indagato, e non condannato, per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.