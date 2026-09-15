Problema psichico? Pazzi di Hallah

Invece che pazzi, li chiamino «pazzi di Allah».

Aggiungendo un sacrosanto complemento di specificazione, giusto per specificare che le semplificazioni progressiste sono una pericolosa cretinata. Chi pianifica una strage o organizza un attentato è probabilmente pazzo nel senso clinico del termine.

È facile immaginare che gli manchi qualche venerdì. Ma ciò non toglie che agisca nel nome «di Allah», cioè per diffondere il fondamentalismo religioso islamista. Ed è una precisazione necessaria che la politica e la cultura di sinistra omettono sempre. E, badate bene, non è un’innocente distrazione, ma è un vero e proprio metodo, consolidato negli anni: lo abbiamo visto nitidamente in questi giorni e in questi mesi con Salim El Koudri, il 31enne di origini marocchine che lo scorso 16 maggio a Modena si è lanciato con la sua auto contro dei passanti, uccidendone uno e ferendone sette.

Immediata la reazione della sinistra, improvvisatasi detective e psichiatra allo stesso tempo: «È solo un folle».

Refrain che si è protratto pressoché all’unisono nel mondo progressista, anche quando i fatti hanno iniziato a manifestarsi in tutta la loro evidenza. Ma, ripetiamo, non è un caso, piuttosto una strategia ben precisa. Da Nizza fino a Parigi, dalla Germania all’Inghilterra il tentativo è sempre quello di derubricare il terrorismo a malattia mentale o psicosi, nascondendo volutamente la matrice ideologica e religiosa.

Come se una cosa, la malattia, potesse escludere l’altra, il fanatismo.

Vietato dire islamista, vietato dire jihadista, è molto più tranquillizzante pensare che tutto sommato sia una patologia, un qualcosa che si risolve con una pillolina o una adeguata terapia. Roba da pazzi.