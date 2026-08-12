Quell’etica del lavoro fa grandi i lombardi

È davvero soddisfatto il governatore Attilio Fontana, pensando che «la Lombardia è la terza economia d’Europa». Ma a chi gli è vicino in questi primi giorni di vacanza al fresco della montagna, dice «che però queste cose bisognerebbe dirle e scriverle più spesso e più forte, raccontarle a tutti». Perché va bene il tradizionale understatement, l’attitudine dei lombardi e dei non nativi che ne hanno sposato l’etica quasi protestante del lavoro e dell’impegno, ma di fronte alla classifica di Visual Capitalist, Fontana rivendica l’orgoglio di una Regione condotta con sapienza e oggi superata solo da Ile-de-France e Greater London. «La Lombardia - scrive sui social - è tra i motori che resistono e guidano l’Europa. Con un Pil di 505 miliardi di euro, è la terza economia regionale d’Europa, dopo quelle delle capitali Parigi (365 miliardi di euro) e Londra (713). Un risultato che racconta la forza delle nostre imprese, dei nostri territori e di un sistema produttivo capace di innovare, investire e competere anche nei momenti più difficili». Gli ingredienti non segreti della ricetta, assicura Fontana, sono «una rete tenace fatta sia di grandi imprese che di piccole e medie realtà dal valore inestimabile. Sostengo con forza l’autonomia differenziata e la creazione e delle Zone di Innovazione e Sviluppo per il territorio lombardo: strumenti indispensabili per valorizzare le vocazioni dei territori, sostenere le imprese e favorire nuovi investimenti e lavoro qualificato». Per questo «credo in una Lombardia protagonista, responsabile e capace di scegliere il proprio futuro». Non una spinta secessionista, ma perché, confida, «non siamo dei marziani e se ci riusciamo noi, esportando questo modello anche le altre Regioni potranno raggiungere i nostri grandi risultati».