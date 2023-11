Rama smentisce tutte le bufale della sinistra sull'accordo Albania-Italia

La nuova versione del Partito democratico - che si potrebbe rinominare pasticcio democratico - porta a casa l’ennesima figuraccia internazionale. Con il premier socialista albanese Edi Rama, reo di aver trattato sui migranti con il “pericoloso” governo di centro destra, la sinistra italiana ha ingaggiato uno scontro ideologico. Prima la volontà di espellere il partito socialista albanese dal Pse: “La famiglia socialista europea non lo può tollerare” . Poi, quando troppo è troppo, la retromarcia “Abbiamo posto solo un tema politico” . Ora, a stretto giro, arriva il contrattacco di Rama: “ Il Pd? Un partito perso: sono pazzi” .

Così, incalzato da Il Foglio, il premier albanese smonta in piccoli pezzi la narrazione marziana della sinistra sull’accordo Italia-Albania firmato nei giorni scorsi. Edi Rama, passato in pochi giorni da leader rispettato a traditore della gauche europea, è un fiume in piena. "La sinistra italiana – esordisce Rama - è qualcosa di incredibile: dice le stesse cose della destra in Albania e non a caso fanno la politica di quelli che non vincono mai". E il Partito democratico? Secondo il premier albanese è un “partito perso” . In poche parole. “sono pazzi” . Il motivo è presto detto: la sinistra, oltre ad avere bollato Rama come un pericoloso reietto, ha portato avanti una narrazione ad hoc anti-governativa e colma di bufale. In primis, sulle presunte barricate dell’Unione europea sull’accordo Italia-Albania: "Io e Giorgia abbiamo informato la presidente Ursula von der Leyen – sentenzia Rama - se avessimo fatto qualcosa di non accettabile pensa che Bruxelles ci avrebbe lasciato in pace? Secondo lei non sarebbero intervenuti per martellarci sulle cose che non andavano bene?" . Una domanda retorica tanto ovvia quanto importante.