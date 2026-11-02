Riace commissariata, nuova tegola per Mimmo Lucano: il Comune non riesce a certificare i conti

Ennesima tegola per Mimmo Lucano e per la sua amministrazione comunale. A Riace, il Comune simbolo del modello di accoglienza dell’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, arriva il commissariamento. Il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale e avviato la procedura di scioglimento, dopo che l’amministrazione non è riuscita a certificare il permanere degli equilibri di bilancio per il 2026. Una situazione che si trascinava ormai da mesi e che ha portato all’intervento della Prefettura. A determinare il provvedimento è stata la mancata approvazione, entro il termine del 31 luglio 2026, della deliberazione relativa alla verifica degli equilibri di bilancio. Un adempimento obbligatorio al quale il Comune non ha provveduto neppure dopo un’esplicita diffida. Nell’atto prefettizio si evidenzia infatti che l’ente “sebbene espressamente diffidato, non vi ha provveduto neppure entro il termine di scadenza indicato nella diffida”. Già a metà settembre la Prefettura aveva nominato un commissario ad acta per tentare di sbloccare la situazione amministrativa. Ma neppure questo intervento è stato sufficiente. Al termine dell’istruttoria, il commissario ha accertato l’impossibilità oggettiva di certificare il permanere degli equilibri di bilancio per il 2026, rilevando l’assenza dei presupposti tecnico-contabili richiesti dalla normativa. Secondo quanto emerso dall’istruttoria, mancavano anche le condizioni contabili necessarie per attestare l’equilibrio dei conti comunali. È stato quindi nominato come commissario il viceprefetto aggiunto Sara Ferri, alla quale sono stati temporaneamente attribuiti tutti i poteri del Consiglio comunale, della giunta e del sindaco. Per Lucano, che nei giorni scorsi aveva contestato le carenze di bilancio rilevate, si apre una nuova fase di difficoltà amministrativa. Il provvedimento della Prefettura priva temporaneamente gli organi elettivi dei loro poteri e arriva mentre è già stata avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale.