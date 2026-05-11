A Roma Tufarelli e Camaiora celebrano De Mita e cultura democristiana

Un evento concepito per presentare l’intervista a uno degli ultimi leader Dc Ciriaco De Mita. Ma anche per celebrare la cultura Dc. È quello voluto da Francesco Tufarelli e Andrea Camaiora che andrà in scena questa sera al cinema Caravaggio del quartiere capitolino di Parioli. Molte le star democristiane che hanno aderito all’iniziativa. "La proiezione - spiegano Tufarelli e Camaiora - sarà seguito da un dibattito con tempi agili ma sicura qualità".

L’iniziativa, che ha riscosso uno straordinario successo partecipativo, sarà presto replicata.

Camaiora e Tufarelli sottolineano che "al di là delle opinioni politiche, che possono essere anche diverse, perché il punto non è sentirsi, essere stati o essere democristiani, coltivare cultura e pensiero politico è precondizione necessaria della buona politica e antidoto potente rispetto a populismo e antipolitica. E rappresenta un valore profondo e prezioso".