"Sala coccola i violenti". L'immobile del Comune agli antagonisti che assaltano la polizia

Sputi, morsi, calci e pugni alla polizia sembrano diventati all'improvviso accettati dalla comunità di sinistra. Niente è cambiato dal passato, le violenze contro gli agenti ci sono sempre stati ma, almeno, quando si verificavano scontri non si assisteva al teatrino degli indignados contro le divise, ree di aver compiuto il loro dovere. Gli ultimi scontri si sono registrati a Milano: circa 200 antagonisti hanno tentato di raggiungere un presidio securitario della Lega e, per farlo, hanno tentato di sfondare un cordone di polizia. Tra quei manifestanti di centri sociali e anarchici anche tre esponenti della sinistra in Regione e Comune.

" Il Comune di Milano deve assolutamente revocare la concessione dell'immobile di via Rizzoli al centro sociale Lambretta. Undici anni di occupazioni abusive non sono bastate per evitare di regolarizzarli, ora però il limite è stato ben oltrepassato ", è la protesta di Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale milanese della Lega, alla quale gli antagonisti hanno cercato di impedire di presentare il suo libro. " Gli scontri con la polizia non possono essere compatibili con una legittimazione istituzionale. Già è stato molto grave sedersi attorno a un tavolo insieme agli allora abusivi, quindi ora basta. Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico ", ha proseguito l'europarlamentare.

Perché Sala, si chiede Sardone, " non ha ancora espresso solidarietà alle forze dell'ordine, due agenti feriti, assaltate in via Padova? Non può urtare la sensibilità dei suoi amichetti del Lambretta? Deve continuare a proteggerli e coccolarli? ". Proprio a seguito della manifestazione violenta di via Padova della scorsa domenica, la Lega in consiglio comunale ha organizzato una protesta per chiedere una presa di posizione del sindaco contro gli antagonisti. Con fiaccole e "bavagli" sulla bocca i consiglieri della Lega, Silvia Sardone, Samuele Piscina e il capogruppo Alessandro Verri hanno denunciato l'aggressione subita.