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Salvini: “È un tunisino clandestino l’assassino di Esposito”

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini commenta il fermo per l’omicidio avvenuto a Eboli (Salerno)

Redazione web
Salvini a cena con i parlamentari. La "promessa" sul Viminale
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“Grazie alle Forze dell’ordine per la rapida cattura di questo assassino. Adesso che vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini commentando su X il fermo per l’omicidio del giornalista avvenuto a Eboli (Salerno): “Svolta nell’indagine. È un tunisino clandestino l’assassino del giornalista Luca Esposito. L’uomo era nascosto in un casolare abbandonato”.

Salvini prosegue in questo modo: “È ormai urgente che, come propone la Lega da tempo, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città. Nessuna persona perbene può aver paura di avere donne e uomini in divisa ovunque”.

Omicidioclandestino

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