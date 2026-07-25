Salvini: “È un tunisino clandestino l’assassino di Esposito”

“Grazie alle Forze dell’ordine per la rapida cattura di questo assassino. Adesso che vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini commentando su X il fermo per l’omicidio del giornalista avvenuto a Eboli (Salerno): “Svolta nell’indagine. È un tunisino clandestino l’assassino del giornalista Luca Esposito. L’uomo era nascosto in un casolare abbandonato”.

Salvini prosegue in questo modo: “È ormai urgente che, come propone la Lega da tempo, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città. Nessuna persona perbene può aver paura di avere donne e uomini in divisa ovunque”.