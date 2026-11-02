Se i Dem ora “tifano” i ricchi

Ma quale massacro dei poveri pensionati per mano del governo Meloni. Il vero problema della sinistra è quell’incontro con la realtà che il più delle volte si trasforma in uno scontro frontale, capace di mandare in pezzi la sua nefasta ideologia. Il «vestito di idee», predicava da bravo hegeliano di sinistra quel Karl Marx che ormai nessuno da quelle parti più legge, con cui si cerca di travisare il vero. Sperando di trarne qualche vantaggio politico. La perfetta descrizione di ciò che in questi giorni sta succedendo con l’attacco alla Legge Finanziaria varata dal governo, bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato e controfirmata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’invio alle Camere. Dove sarà discussa, ci si augura con più serietà di quella vista nei titoli dei giornali di riferimento del cosiddetto campo largo e nelle dichiarazioni a favore di telecamere, rese da spregiudicati politici progressisti. Chiaro che parlare di pensioni falcidiate e pensionati costretti alla fame da una premier vampira, può attirare l’attenzione e far credere di incassar qualche voto, vista l’ormai imminente apertura delle urne. Ma sono i numeri a mandare all’aria un castello che verrebbe dire di carta, se non fosse che anche di quelle chi siede su un comodo seggio in parlamento ne legge ben poche. Altrimenti avrebbe almeno visto, se non capito, che il presunto saccheggio è in realtà la sola riduzione delle rivalutazioni. E, per giunta, riservata unicamente alle più alte: quelle dei fortunati (o bravi lavoratori) che superano il quadruplo del trattamento minimo. Calcolatrice alla mano, 611,85 euro mensili che fissano l’asticella degli assegni che rimarranno intonsi a 2.447 euro. Poi ognuno si faccia l’opinione che vuole sul rapporto tra diritti e ragion di Stato, ma questa è quel che dice la matematica. Così come dice che il 15% della rivalutazione, abbassata dal 2,9 al 2,465%, sarà sforbiciata a chi già incassa tra i 2.447 e i 3.059 euro. Rivalutazione abbassata al 53% a chi prende tra 3.059 e 3.671 euro e al 47% per gli assegno che stanno tra le sei e le otto volte il trattamento minimo (3.671-6.119 euro). Deciso il taglio al 37% della rivalutazione per la fascia 4.895-6119 euro e drastica (32%) la scure sulle rivalutazioni oltre 6.119 euro. Un sacrificio, non c’è dubbio, ma parliamo di pensioni che vanno oltre le dieci volte il minimo. Ora, nel mondo al contrario, i tagli ai ricchi per dare ai poveri li fa la destra ed è la sinistra a protestare. Così come colpisce una sinistra che dopo aver per giorni giustificato i maranza che sfasciano le città chiedendo per loro più attenzione, grida contro una Finanziaria che pretende dagli anziani un po’ più ricchi un contributo per i giovani. Non gli sfaccendati che rapinano felpe e scarpe di lusso, ma quelli che dopo essersi laureati, ora hanno un lavoro e uno stipendio massacrato (quello sì) dalle tasse. Ecco, a quelli ha guardato il governo, immaginando interventi per ridurre il fisco, aiutarli a trovare casa e magari avere dei figli. Chiedendo, contemporaneamente, un bel contributo a banche e assicurazioni. Quella politica da destra sociale che è nel Dna di Giorgia Meloni. E che fa impazzire una sinistra che al sociale ha purtroppo smesso di guardare già da parecchio tempo.