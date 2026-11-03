Sicurezza, Soumahoro accusa gli italiani ma non sa neanche fare i conti

Soumahoro si ributta disperatamente a sinistra, come anticipato dal Giornale, e ora in un video cerca di dire che gli italiani delinquono più degli stranieri. Aboubakar ha coraggio e dimostra di non saper neanche far di conto. Nel filmato, impostato però mai come quello in cui rivendicava il diritto all’eleganza per la moglie finita con la suocera al centro dell’indagine sulle cooperative “di famiglia”, cita i dati Istat 2024, dice che bisogna basarsi sui numeri e che la correlazione tra l’immigrazione e la delinquenza c’entra poco o niente.

Quindi Soumahoro, elegantissimo in mezzo a un prato, menziona uno dei dati più bassi che riguarda gli stranieri, ossia quello sugli omicidi. Riporta che sui 298 accertati, solo 65 sono stati attribuiti a immigrati.

Quindi l’onorevole del gruppo (fritto) Misto eletto con la Bonelli&Fratoianni tiene a precisare che si tratta «del 78,2% di cittadini italiani e del 21,8 di stranieri». Sennonché Soumahoro dimentica di dire, o non lo sa – chissà – che la popolazione straniera residente in Italia è il 9% di quella totale, dunque è lo stesso Soumahoro ad ammettere che gli stranieri – nel migliore dei casi – delinquono quasi tre volte in più degli italiani. Qualcuno lo salvi, non dagli italiani e neppure dagli stranieri, ma dalle sue continue figuracce.