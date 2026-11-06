Sinistra unita (solo) contro il Cpr. “Negati anche scacchi e carte”

La coportavoce di Avs Francesca Cucchiara ne pensa «tutto il male possibile, non dovrebbero esistere». Il Pd Alessandro Giungi ricorda che «la maggioranza ha votato già due ordini del giorno per chiedere al sindaco di fare pressing sul governo per la chiusura del Cpr di via Corelli ma utilizza il Consiglio quando serve per far passare provvedimenti poco piacevoli e lo ignora anche quando arrivano indicazioni inequivocabili». Una sinistra che litiga su tutto - dal nuovo stadio allo stop al gemellaggio con Tel Aviv - riesce a ricompattarsi sulla chiusura del Centro per i rimpatri, a favore anche Paolo Petracca de La Civica (ex Lista Sala) e si batte da tempo Daniele Nahum (Azione), presidente della sottocommissione Carceri. Giungi contesta Sala anche «per la mancata costituzione in giudizio contro gli ex gestori». Nella seduta convocata ieri a Palazzo Marino il Garante dei detenuti Luigi Pagano, ex direttore di San Vittore, ha consegnato una relazione e riferito l’esito di un sopralluogo effettuato lo scorso 23 settembre. Erano presenti 80 trattenuti, meno della capienza prevista (96 posti). Il dibattito si è concentrato soprattutto sui divieti e l’assenza di attività per passare il tempo all’interno della struttura. Posto che, a differenza dei penitenziari e di altri Cpr, come riferisce Pagano, «viene consentito l’uso di telefoni cellulari, anche dotati di videocamera», i trattenuti hanno «rappresentato l’interesse a poter disporre di carte da gioco e dama o scacchi ma vengono negati per ragioni di sicurezza. Il personale ha evidenziato che le carte potrebbero essere utilizzate per crearsi lesioni e le pedine potrebbero essere ingerite». La struttura sostiene Pagano «è basica, essenziale, i trattenuti non sanno come passare il tempo, le attività sono praticamente nulle. Pensiamo a trovare le norme per rendere il Cpr più partecipato. É un obbligo dell’ente gestore, ci siamo resi disponibili a collaborare con realtà del volontariato». Cucchiara chiede un sopralluogo: «Portiamo anche Sala, non mi sembra che la parte amministrativa stia dando molto riscontro alle nostre richieste». La dem Angelica Vasile propone di «disegnare per terra una scacchiera o il gioco dell’oca e far utilizzare dadi ed elementi in gomma piuma». Secondo Giungi che «a fronte di questa condizione di alienazione tanto vale trasferire in carcere» gli extracomunitari in attesa di rimpatrio. Il capogruppo della Lega Alessandro Verri comprende «i disagi, si possono migliorare le condizioni del Cpr» ma «a differenza dei colleghi di sinistra pensa che «vada potenziato, i posti sono troppo pochi, e ricordo che le persone trattenute nella maggior parte dei casi hanno commesso reati e sono considerate pericolose».