Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 04:22
In evidenzaAggiornato alle ore 04:22
Interni

Sopralluogo di Perego (FI) fra spaccio e degrado

Non solo la notte. Anche ieri la mattinata di Perego è stata scandita dalla perlustrazione dei quartieri, dal boschetto della droga, a piazza Selinunte

Gioia Locati
"Un'operazione di pirateria. L'Ue ora segua la linea dura"
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Un video notturno lo mostra mentre passeggia con gli agenti di polizia, torce accese, alle spalle si intravede la stazione di Rogoredo. È lui stesso a postare il giro di ricognizione sui social, l’onorevole Matteo Perego, Sottosegretario alla Difesa (il candidato sindaco scelto da Forza Italia). «È una zona di spaccio e degrado oggetto di numerosi interventi delle Forze dell’Ordine - scrive - La lotta contro le droghe e la loro scia di morte deve essere una priorità della nostra società».

Non solo la notte. Anche ieri la mattinata di Perego è stata scandita dalla perlustrazione dei quartieri, dal boschetto della droga (sempre a Rogoredo), a piazza Selinunte. Con i follower che chiedono apertamente sopralluoghi, il Comitato Pasteur indica via dei Transiti, quello del Vigentino scrive: «Portatelo nelle vie Amidani, Bugatto Zanetti, Antegnati, Erice, Monte Sabini, altro che degrado...».

Immortalato con gli onorevoli azzurri Cristina Rossello (segretario cittadino) e Alessandro Battilocchio, con i consiglieri di Municipio 5 e 3, Filippo De Bellis e Luigi Morandi, quindi con la consigliera di Municipio 8 Anna Gesualdo e Fabrizio De Pasquale in piazza Selinunte. Un passo dopo l’altro ma non da neofiti. «Di anno in anno e di mese in mese abbiamo lavorato come opposizione, quindi con limitati poteri per segnalare e intervenire. Ora forse avremo la possibilità di fare di più, elettori permettendo» emerge dal profilo del Gruppo azzurro.

E sempre sulle periferie, pochi giorni, fa l’onorevole azzurro aveva replicato a Pierfrancesco Majorino, capogruppo PD in Regione, che lo aveva accusato di non averci «mai messo piede»: «Nelle periferie ci metto piede come tutti a Milano. Anche tu, Pierfrancesco, le conosci bene, avendo contribuito con le amministrazioni di sinistra ad abbandonarle alla violenza e al degrado. Ma Milano è Milano, e con noi rinascerà». Si è augurato Perego affidando la sua promessa a Instagram.

MilanoSopralluogoForza ItaliaDrogaDegrado

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.