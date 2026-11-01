Studiare? Meglio fare casino

Di seguito un breve vademecum per chi aspira a debuttare sulla scena politica: prima di tutto tralasciare i percorsi formativi classici e aprire la mente all’avanguardia: no a scienze politiche, per economia basta un’infarinatura sui bilanci tanto per poterne approfittare, 4 anni di giurisprudenza son troppi per afferrare il funzionamento del processo legislativo, e anche per retorica meglio affidarsi a interventi popolari e un po’ sciatti piuttosto che iscriversi a lettere. L’antiquata partecipazione attiva è un percorso lungo fra comitati di quartiere e dibattiti pubblici su che fiori piantare nell’aiuola della stazione. Piuttosto per raggiungere l’obiettivo è fondamentale osservare, fare un’analisi dei modelli reali e infine imitarli, insomma imparare dagli esempi. Ecco una serie di prototipi utili: invece di trascorrere le vacanze in un glamping a Procida dirigersi verso un paese straniero, unirsi a un gruppo e partecipare a un pestaggio organizzato verso militanti autoctoni. Vi arresteranno, ma ne varrà la pena perché a fronte di una condanna richiesta di 12 anni giungerà sfavillante una candidatura all’Ue e 194mila euro all’anno più indennità giornaliere e spese per gli assistenti, che poi quelli si possono anche non pagare. Oppure, il sindaco di un paesino cavalca l’onda dell’accoglienza ai migranti, e se le procedure della protezione indiscriminata si scontrano con le leggi in vigore rischia di essere perseguito per truffa, peculato, falso ideologico. Candidatura tempestiva anche per lui. Un laureato di origine ivoriana che «tiene famiglia» fiuta business nelle cooperative sociali? Scranno pronto all’uso anche per il vendicatore degli ultimi con gli stivali col fango finto, e una volta occupato la poltrona non gliela porta via nessuno, tutt’al più si sposta un po’. Chi è invece incline alla mobilitazione altrui ma non ha voglia di uscire di casa può optare per creative iniziative da remoto. Il nuovo fiammante reato d’istigazione a delinquere aggravata da finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche permetterà di vincere il 1°premio: candidato ad honorem per meriti speciali.