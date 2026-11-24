Un’Europa “meno burocratica, questo è importante”. È la richiesta che Francesco Rocca rivolge a Bruxelles in un’intervista a Eunews. Per il presidente del Lazio, il primo banco di prova è il bilancio europeo per il prossimo settennato. A preoccuparlo è la prospettiva che il nuovo piano finanziario riduca il ruolo delle Regioni nelle decisioni sulla spesa. Interpellato sull’ipotesi di un accentramento, il governatore non nasconde le riserve. “Beh, sicuramente non mi entusiasma, e di sicuro utilizzo una formula diplomatica”.

Rocca condivide le priorità indicate a Bruxelles, dalla sicurezza alla competitività, passando per l’energia. Il punto è quanto peserà la parola di chi amministra i territori. “Sono preoccupato perché la voce dei territori è fondamentale”, spiega il governatore, convinto che “la tenuta della stessa Unione europea passa attraverso l’ascolto delle diversità”. È anche la ragione per cui segue di persona alcuni dossier a Bruxelles. “Vengo perché è una sede importante, dove si prendono decisioni che poi hanno impatto sulle nostre vite”.

La richiesta all’Ue di alleggerire la burocrazia riguarda da vicino anche il Lazio. “Da un lato stiamo lavorando tantissimo sulla semplificazione burocratica. Stiamo rafforzando tutta la rete logistica delle infrastrutture”, sottolinea Rocca. Seconda regione italiana per Pil, il Lazio resta spesso associato ai ministeri. Il governatore richiama invece il peso dei distretti industriali e l’andamento delle vendite all’estero: “I dati sull’export parlano da soli: ogni anno registriamo una crescita”. Tredici università e due aeroporti internazionali sono, per Rocca, la base su cui lavorare per attirare nuovi investimenti.

È sul farmaceutico che il presidente del Lazio sollecita una presa di posizione europea: “Oggi l’Europa rischia di scontare scelte non sue, ma ancora non ho visto prese di posizione importanti per difenderla”. Il riferimento è alla politica di Donald Trump sui prezzi dei medicinali. Washington, spiega Rocca, chiede alle aziende di vendere negli Stati Uniti al prezzo più basso praticato a un altro Paese. A questo si aggiungono i 700 miliardi di dollari che, secondo il governatore, Trump ha spinto le case farmaceutiche a investire negli Usa. Per un territorio che ospita multinazionali e industrie nazionali, avverte, c’è “un rischio di disinvestimento in una Regione come la mia”.

Proprio negli Stati Uniti Rocca ha presentato la Longevity Valley. Attraverso la piattaforma Invest in Lazio, il governatore ha incontrato imprenditori di società biotech da un miliardo di dollari di valutazione che, racconta, “vogliono creare qua un hub internazionale di riferimento per ricerca e sviluppo”. Il progetto prevede di coinvolgere le aziende laziali delle scienze della vita e le facoltà scientifiche. È allo studio anche la possibilità di affiancare al polo un data center.