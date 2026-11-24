Tre personaggi che allora, 1992 e dintorni, c’erano. Tre personalità diverse che in queste ore drammatiche sono uscite allo scoperto: Claudio Martelli, Giuliano Amato, Luciano Violante. Tutti e tre schierati dalla parte di Gianni De Gennaro, senza se e senza ma, e semmai pronti a pungere la Procura di Caltanissetta e a seminare dubbi sulle investigazioni degli ultimi mesi.

«Non riesco a non dire - spiega ai microfoni di Sky Tg24 Amato, dalla fine di giugno del 92 premier e oggi presidente emerito della Corte costituzionale - che quando leggo una riga scritta dal pubblico ministero in cui di De Gennaro si sottolinea l’estrema scaltrezza che porta spregiudicatezza, io penso fra me e me: qui c’è una condanna che è già stata pronunciata».

Violante, ex presidente della Camera e della Commissione antimafia, per una vita amico del poliziotto appena scomparso, è ancora più tranchant: «A volte - spiega al Corriere della sera - il suicidio è una prova d’innocenza. Accomuno la tragica vicenda di De Gennaro a Loris D’Ambrosio, lo storico magistrato di Cassazione nonché consulente del capo dello Stato, stroncato da un infarto dopo che lo avevano accusato di aver nascosto alcune conversazioni con il ministro Mancino durante il processo, finito in una bolla di sapone, della cosiddetta trattativa». Ecco, il dibattimento, anzi i processi sulla cosiddetta trattativa sono finiti in polvere. Per Violante anche lo sviluppo investigativo sulla direttrice mafia appalti non porta da nessuna parte: «Mi sembra che questa inchiesta della procura di Caltanissetta sia un’appendice del processo fallito sulla presunta trattativa».

Scetticismo e ancora scetticismo, anche se Caltanissetta butta nel cestino i teoremi e si concentra sul dossier mafia appalti. Lasciando per strada Berlusconi, la pista nera, certe dietrologie disegnate da chi ha scrutato la penombra delle istituzioni per decenni.

Sulla stessa trincea Martelli che da ministro della giustizia portò Falcone alla guida della Direzione generale degli affari penali: «Il suicidio - afferma in un colloquio con la Repubblica - non è un segno di debolezza. Quando le parole non bastano più, resta soltanto il gesto». E ancora: «Come si fa a indagare su fatti di 35 anni fa e chiedere addirittura l’arresto? De Gennaro è stato il principale collaboratore di Falcone». Insomma, stava dalla parte giusta. Come, par di capire, lui e i grandi vecchi della Repubblica che si sono esposti in questi momenti difficili. Questioni di metodo, questioni di contenuto. Forma e sostanza, per prendere le distanze dall’inchiesta di Caltanissetta che pure, per certi aspetti, appare doverosa, anche se arriva con anni e anni di ritardo. Forse, fuori tempo massimo. Che fine ha fatto la famosa agenda rossa di Borsellino? E perché si accreditò per la strage di Via D’Amelio, la pista, inventata a tavolino, che portava a Vincenzo Scarantino e metteva in fila un treno di calunnie? Violante insiste, mettendo in campo proprio l’icona Falcone e un suo consiglio, ritenuto assai prezioso: «Mi disse: Parli con De Gennaro. È come se parlasse con me». Tutto questo nel 1982, in un altro periodo difficilissimo, dopo l’omicidio dell’onorevole Pio La Torre.

Nessun dubbio, anzi la massima comprensione, pure davanti a qualche eventuale silenzio o a qualche carta che De Gennaro avrebbe fatto sparire: «Un uomo politico, un uomo delle istituzioni, deve avere parecchia memoria e nessun ricordo. Ci sono elementi privati che è bene distruggere nel momento stesso in cui termina una stagione».

E non c’ è dubbio che quella stagione sia finita da un pezzo.