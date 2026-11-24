Seicento tessere in una notte in un comune di venti mila abitanti. È il conto che non torna a Rosolini, in provincia di Siracusa, dove a chiedere spiegazioni a Roberto Vannacci sono stati i suoi stessi militanti. A sollevare il caso è un’inchiesta di Fanpage che raccoglie la testimonianza di Nilo Settipani, fino a pochi giorni fa referente del comitato di Augusta di Futuro Nazionale. L’altro numero da tenere a mente è quello dei conti correnti da cui sarebbero partiti i pagamenti. Secondo Settipani, uno solo.

“Da quanto ci risulta, i pagamenti di queste 600 tessere provengono da un unico codice IBAN, e per quel che sappiamo si tratta di una persona molto vicina a Calderone”, la sua versione. Il riferimento è al coordinatore siciliano del partito, un ex esponente di Forza Italia. La quota di adesione va dai 10 ai 20 euro. Anche prendendo la cifra più bassa, per seicento iscrizioni fanno sei mila euro. Ma l’accusa più pesante riguarda chi si sarebbe ritrovato in tasca la tessera del generale senza averla mai chiesta. “Quel che è peggio è che i tesseramenti sono stati fatti in molti casi all’insaputa dei soggetti tesserati, come è accaduto nelle Marche”, sostiene Settipani.

Una vicenda da chiarire, non c’è dubbio, anche se non si tratterebbe di un caso isolato, considerando le denunce registrate negli ultimi mesi. L’ex referente racconta di aver segnalato l’anomalia nelle chat del partito, compresa quella in cui figurava il coordinatore nazionale Simoni, e di aver scritto direttamente a Calderone per sollecitare verifiche. A suo dire, nessuno ha avviato accertamenti interni. Nel frattempo Settipani si è dimesso e il comitato di Augusta ha chiuso.

Nel frattempo nelle Marche la questione delle tessere è già arrivata in Procura. Il 19 novembre l’ex sindaco di Civitanova Roberto Belardinelli ha presentato un esposto a Macerata dopo aver trovato il proprio nome in un elenco di 603 presunti iscritti. Assicura di non aver mai aderito, come altri prima (e dopo) di lui. L’attuale sindaco e responsabile regionale del partito Fabrizio Ciarapica ha sempre respinto le accuse e ha contestato l’autenticità del file.

Tornando in Sicilia, Settipani è andato a cercare anche la sede del comitato Siracusa 1770. Il 16 novembre ha raggiunto l’indirizzo indicato sulla mappa ufficiale di Futuro Nazionale e ha girato un video. Nel punto in cui il partito collocava il comitato, ha trovato un giardino con i fichi d’India. Un altro punto che dovrà essere chiarito.