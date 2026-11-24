Te la do io la «Remigrazione», in maiuscolo perché è il titolo del nuovo libro di Vannacci, un «manuale di sopravvivenza», e siamo d’accordo con il generale. Perché se passasse la sua idea, inserita nel programma di Futuro Nazionale, soccomberemmo sotto i colpi del voto musulmano, che conterebbe più degli altri: «Si tratterebbe», leggiamo a pagina 87, «di intervenire sull’art. 48 della Costituzione e assegnare ai genitori un numero superiore di schede, pari a quello dei figli, per esempio divisi tra il padre e la madre e, nei casi dispari, a tornate alternate», come le targhe. In Italia sono i nordafricani a fare più figli. Intanto l’eurodeputato eletto con la Lega lancia il suo ultimo libro, che di pagine ne ha 285: «Non è razzismo, non è xenofobia, non è odio. È difesa», ma degli italiani e degli stranieri perbene, o della moltiplicazione dei burqa ai seggi? Vannacci nel libro sostiene che è «difesa della propria identità contro chi vuole cancellarla, della propria fede contro l’islamizzazione», quindi è ufficiale che il generale è confuso. Sarebbe il mondo al contrario, se non l’avesse già scritto e non gli avesse fruttato solo nel primo anno un milione di euro, cifra riportata nella dichiarazione depositata al parlamento europeo.

Sulla copertina dell’ultimo libro, autopubblicato, c’è la statua di una donna col niqab. Sul corpo invece sono incise la mezzaluna simbolo dell’islam; una bandiera in stile jihadista con su scritto «Non c’è Dio all’infuori di Allah» e «Muhammad è il messaggero di Allah», che messi insieme formano la professione di fede islamica. E ancora: «Allah è grande». Ci sono pure simboli buddisti e induisti, come l’Om. Ce ne sono altri legati all’ebraismo, come il «Chai» (questa la pronuncia), che significa «vivo», «vita». A proposito: come mai Vannacci, nonostante gli sia stato proposto da qualche ex collaboratore, non è mai andato in visita in Israele? Gli avevano già programmato incontri istituzionali con il Likud, il partito di destra, ma gli inviti sono sempre caduti nel vuoto.

L’europarlamentare si è differenziato dalla destra, di cui si autoproclamato leader ma di quella «vera», anche nei giorni del caso Siher, il marocchino di seconda generazione indagato per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, il creatore della chat Movimento 17 ottobre, la data della devastazione di Milano. «Rispetto la decisione del giudice. Sono un paladino della libertà di espressione», ha commentato su La7, «e se non ci sono reati la decisione della scarcerazione la ritengo oculata». Torniamo al libro: «È dedicato a chi ci crede». A chi o a cosa? «A chi non vuole cedere la nostra meravigliosa Patria allo straniero, a chi non si rassegna, a chi è convinto che il destino ce lo scriviamo da soli e non dobbiamo accettare passivamente quello deciso da altri. A chi vuole lasciare ai propri figli una Patria migliore di quella che ci hanno lasciato i nostri genitori».

Ieri, collegato con la Triennale di Milano, Vannacci ha sfruttato l’occasione per attaccare di nuovo il centrodestra: «Questa alleanza», quella per le comunali, «io la chiamo ipodestra». Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nei giorni scorsi ha escluso un’alleanza con Futuro Nazionale alle comunali milanesi. Vannacci ha risposto: «Al presidente La Russa dico: pensateci, noi siamo sempre disposti al dialogo, ma non ci muoviamo dalle nostre posizioni». Ma quali sono?