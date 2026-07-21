Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Per il tabaccaio niente condanna. Uccise ma fu legittima difesa

Per il tabaccaio niente condanna. Uccise ma fu legittima difesa
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

È maggio 2003. Giovanni Petrali è nella sua tabaccheria in piazzale Baracca a Milano. Entrano due rapinatori armati, lo assaltano, gli sbattono la testa contro lo stipite, vogliono i soldi. Lui spara, ne uccide uno e ferisce gravemente l'altro. Durante il processo gli viene contestato di aver esploso 7 colpi di pistola quando la situazione di pericolo è ormai cessata.

In primo grado Petrali viene condannato a un anno e 8 mesi con sospensione condizionale della pena, per omicidio colposo e lesioni colpose. I giudici parlano di «errore di percezione» perché «sconvolto» dalla rapina appena subita.

In Appello, arriva l'assoluzione, riconoscendogli la legittima difesa putativa: una supposizione erronea di un pericolo da parte della persona offesa. I giudici dispongono anche la restituzione della pistola. I giudici riconoscono il suo «forte turbamento».

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica