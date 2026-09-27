Tajani rivendica la vittoria sui carburanti: “Anche nel centrodestra si volevano tassare le imprese”

Per Antonio Tajani,sui carburanti Forza Italia ha ottenuto una vittoria, anche se pure “nel centrodestra si volevano tassare le imprese”.Il segretario del partito azzurro ne parla al congresso di Fi Lazio, tenutosi ieri a Roma. “Noi abbiamo puntato - spiega-sul coinvolgimento degli operatori.

L’Eni, principale compagnia energetica, ha annunciato un tetto al prezzo dei prodotti petroliferi. Una decisione lodevole che è il frutto della politica di FI. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra” e anche a qualche” spinta nel “centrodestra, sarebbe entrato qualche soldo ma, tassando le imprese, avremmo spaventato i mercati”.

Il vicepremier azzurro nel suo intervento al congresso dice che “nel Lazio Claudio Fazzone farà bene, sarà segretario scelto da noi” e annuncia il suo voto per il coordinatore uscente, che poco dopo viene rieletto per acclamazione .“ E’ sempre stato leale - dice Tajani- nei confronti di FI e di Berlusconi. Non ha mai risposto ad altre sirene. E come dicevaBerlusconi la lealtà è qualità principale di un dirigente”.Dopo il voto, spiega il leader, che con il nuovo sistema “non sarà piùnominato dall’alto, ma sarà il segretario scelto dagli iscritti, scelto da noi”.