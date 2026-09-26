La forzista Matilde Siracusano “spogliata” dall’intelligenza artificiale: bufera su Roberto Vannacci. Lei: “Incredula”

(COMBO) La combo mostra l'immagine fake pubblicata da Roberto Vannacci sul profilo Facebook con Roscioli, Matilde Siracusano, sottosegretaria e compagna del governatore calabrese Roberto Occhiuto e il senatore Claudio Lotito seduti a tavola e pronti a mangiarsi una torta con la scritta 'Calabria' e la foto originale di Matilde Siracusano tratta dal suo profilo personale Instagram. FACEBOOK ROBERTO VANNACCI / INSTAGRAM MATILDE SIRACUSANO +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++�NPK�+++

Ci si chiede spesso se l’intelligenza artificiale non debba avere maggiori paletti etici per il suo utilizzo, una guideline più stringente per proteggere maggiormente dagli abusi. È un tema sul tavolo, tanti sono quelli che considerano la proposta poco liberale, altrettanti quelli che vorrebbero vietare del tutto l’utilizzo dell’IA. Tuttavia il problema esiste e si ripresenta periodicamente, con effetti incontrollabili soprattutto quando è la politica a farne un uso scomposto in campagna elettorale. L’ultimo caso è stato denunciato dall’onorevole Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, nonché compagna del governatore Roberto Occhiuto.

Nel pieno della campagna per le suppletive in Calabria, infatti, il partito di Roberto Vannacci ha pubblicato uno scatto modificato dell’onorevole in cui la scollatura è stata ampiamente allargata rispetto alla foto originale. Anzi, a ben guardare sembra che il sottogiacca indossato dall’onorevole nello scatto originale sia stato completamente tolto nella manipolazione, lasciandola con la sola biancheria intima sotto la giacca. “Il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore, né il bidone dell’umido della politica nazionale”, si legge a corredo dello scatto. “È una cosa schifosa, oltre ogni limite. Io sono già stata oggetto di attacchi sessisti in passato, ma non mi aspettavo che uno che si candida a fare il leader politico possa utilizzare come strumento di campagna elettorale un software che ti toglie la maglietta per attaccare il presidente della Regione”, ha commentato Siracusano.

L’onorevole si è detta purtroppo “abituata” a ricevere “attacchi sessisti” ma “qui siamo in presenza di una deriva che va arginata, soprattutto per proteggere le persone più deboli di fronte a fenomeni di questo tipo. Usare l’intelligenza artificiale per spogliare una donna, con la volontà evidente di denigrare una donna, è un problema gigantesco per tutti, è un qualcosa di uno squallore infinito, ancora più deplorevole e grave se a farlo è qualcuno che si candida ad essere un leader politico. Tra l’altro non sono mai stata eletta in Calabria né sono intenzionata a candidarmi, Vannacci mi attacca solo perché sono la compagna del presidente della Regione?”.

La replica di Vannacci

“A chi mi accusa, senza alcuna concretezza, di aver modificato una foto con la IA, rispondo di cercare meglio e di rivolgere le accuse, eventualmente, a chi di dovere... Quando mancano gli argomenti, gli attacchi diventano personali... Continuate pure a occuparvi di scollature...”. Lo scrive in un post su Facebook Roberto Vannacci, rimandando al blog che ha pubblicato il post corredato con la foto manipolata della deputata di Forza Italia e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

Non è la prima volta che Futuro Nazionale viene contestato per l’uso poco etico che fa dei social e dell’intelligenza artificiale ma quanto subito dall’onorevole Siracusano travalica ogni limite della decenza. “L’attacco a Matilde Siracusano è volgare e inaccettabile e dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi l’ha escogitato. Ritoccare una foto per cercare di ridicolizzare l’avversario politico è disonorevole per chi predica il rispetto delle regole. È il classico esempio del moralista senza morale”, è il commento di Antonio Tajani, segretario di Forza Italia. Siracusano si è detta pronta a querelare.