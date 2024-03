Terrorismo, Piantedosi indica la strada: "Rafforzate misure prevenzione già alte"

L’attentato a Mosca firmato dall’Isis ha riacceso i riflettori sull’allarme terrorismo islamico. Oggi al Viminale si è tenuto il Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica per delineare un’analisi della situazione e fare il punto sulle misure di sicurezza, in particolare in vista delle festività di Pasqua. Ospite di “Tg2 Post”, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha evidenziato che in seguito all’attacco a Mosca "l'analisi dello scenario nazionale offre un quadro un po’ diverso da quello di altri Paesi" , ciononostante "abbiamo rafforzato misure di protezione, di vigilanza, di prevenzione che avevamo già molto alte dal 7 ottobre" . Sul punto, Piantedosi ha spiegato che è stata rinnovata attenzione “ai luoghi di grande concentrazione di persone in vista delle festività e predisposto una serie di misure di prevenzione".

Uno dei timori principali è legato ai lupi solitari, il titolare del Viminale ha tenuto a precisare che le forze di sicurezza sono molto attente al fenomeno dello spontaneismo, della radicalizzazione, dell'estremismo che riguarda il fondamentalismo islamico: “È un fenomeno che teniamo sotto attenzione da tempo e cerchiamo in d'intercettare ogni possibile minaccia”.