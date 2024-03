Terrorismo, sale l'allerta per Pasqua: "Vigilanza su tutti gli obiettivi sensibili"

Vietato abbassare la guardia: questo il monito del Viminale sul pericolo terrorismo. Dopo la nuova crisi in Medio Oriente, il nuovo campanello d’allarme è rappresentato dall’attentato a Mosca firmato dall’Isis. Oggi s’è tenuto il Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per delineare un'analisi della situazione e fare il punto sulle misure di sicurezza, soprattutto in vista delle festività pasquali, senza dimenticare che già dallo scorso 7 ottobre – data del brutale attacco di Hamas – "tutto il sistema della sicurezza a livello nazionale è al massimo livello di mobilitazione, sia sul piano della prevenzione sia su quello del presidio degli obiettivi sensibili" .

Il ministro Piantedosi, il sottosegretario Molteni ed i vertici delle forze di polizia e delle agenzie di informazione e sicurezza hanno disposto una intensificazione delle attività di vigilanza e di controllo con la pianificazione di specifici servizi operativi, fissi e dinamici, riservando la massima attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito di persone, nonché a tutti gli obiettivi sensibili, alla luce di un loro eventuale aggiornamento. In altri termini, sono state potenziate le misure di prevenzione sul territorio. Come anticipato, l’attività di vigilanza e di controllo anti-terrorismo era già stata intensificata subito dopo l’attacco di Hamas in Israele. Nel corso della riunione è emerso che dal 7 ottobre ad oggi sono state espulse per motivi di sicurezza 47 persone, di cui 9 con provvedimento del ministro dell'Interno. Nel 2024 sono stati 23 i provvedimenti, di cui 5 emessi dal ministro.