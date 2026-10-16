Urbanistica: sindaco scarica sulla Procura e sul governo

La questione della vendita di San Siro entra di prepotenza nel dibattito sul pgt. Ieri il sindaco a margine del forum sulla rigenerazione urbana ha rimesso la palla al consiglio in merito alla destinazione dei 70 milioni del fondo di urbanizzazione per il quartiere di San Siro. «Credo che il Consiglio - spiega - debba iniziare a lavorarci in questo mandato, per decidere esattamente per quali progetti vadano destinati nel quartiere di san siro quei fondi».

A proposito invece della variante al Pgt presentata al forum il Collegio Geometri della Provincia di Milano entra a gamba tesa chiedendo «regole chiare, coerenti e applicabili, che tutelino cittadini e committenti - sottolinea il presidente Cristiano Cremoli. - Il nostro compito è verificare che gli strumenti individuati siano in grado di produrre qualità urbana. Per farlo, dobbiamo poter valutare la chiarezza delle disposizioni, la loro coerenza con il quadro normativo e le condizioni necessarie per renderle effettivamente applicabili. La chiarezza delle norme è fondamentale per tutelare cittadini e professionisti. . Servono definizioni precise, disposizioni coerenti e una disciplina transitoria comprensibile anche per le pratiche già avviate».

Scarica le responsabilità sulla Procura e sul governo, il sindaco: «Noi da un lato siamo anche un po’ forzati a cambiare, perché finché non cambiano le leggi a livello nazionale è inutile che continuiamo a cercare un confronto che rischia di diventare anche un po’ sterile con le posizioni della Procura - premette-. Stiamo cercando di trovare una mediazione che vuol dire che non possiamo negare i nostri principi e il nostro lavoro sulla rigenerazione ma non posso che ribadire che una normativa quadro a livello nazionale continua a essere indispensabile, al di là di tutti i bei PGT che le città possono fare» ha concluso».