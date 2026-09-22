“Vannacci deve cambiare nome al suo partito”: l’ufficio Ue per la proprietà intellettuale ammette l’atto di opposizione di Nazione Futura

Dopo mesi di attesa l’Euipo, ufficio europeo per la proprietà intellettuale, ha ammesso l’atto di opposizione presentato dall’associazione “Nazione Futura” al nome e al simbolo del partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

Lo scorso febbraio, al momento del lancio di Futuro Nazionale, Nazione Futura era corsa ai ripari presentando un atto di opposizione e sottolineando attraverso le parole del suo presidente Francesco Giubilei “l’elevato rischio di confusione e di somiglianza” tra il nome e i simboli dei due movimenti. A questo aspetto si legava inoltre la tutela dell’originalità del marchio Nazione Futura e un diritto anteriore già consolidato dal 2017, anno di fondazione del think tank e di inizio delle sue attività.

Secondo l’associazione “Nazione Futura l’uso effettivo e continuativo del proprio nome e segno distintivo costituisce un elemento idoneo a impedire la registrazione di un marchio sostanzialmente identico, soprattutto in presenza di ambiti di attività sovrapponibili, come quella metapolitica e affini.

L’atto di opposizione è stato perciò ammesso dall’Euipo e ora comincerà la fase del contraddittorio in cui Futuro Nazionale dovrà presentare le proprie argomentazioni e prove.

Sull’ammissione dell’atto si sono espressi il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei e il vicepresidente Ferrante De Benedictis: “Vannacci dovrebbe cambiare il nome al proprio partito e prendere atto che la vera destra è quella dei conservatori. Nonostante il suo tentativo di utilizzare un nome tratto da quello della nostra associazione, attiva dal 2017, da febbraio ad oggi siamo cresciuti ulteriormente superando i 100 circoli territoriali in tutta Italia. Inoltre, a ottobre inizieremo un tour su tutto il territorio nazionale per promuovere valori e proposte di una destra credibile senza slogan o idee campate per aria e del tutto irrealizzabili”.