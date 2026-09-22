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Colucci (Nm): “Chi entra Papa, esce cardinale...”

Il deputato e coordinatore regionale di Noi Moderati Alessandro Colucci avverte Forza Italia che ha lanciato come candidato sindaco Matteo Perego di Cremnago e la Lega che ha rilanciato con Silvia Sardone

Chiara Campo
Alessandro Colucci
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«Attenzione, chi entra papa esce cardinale. Non servono fughe in avanti e sondaggi più o meno reali che dividono il centrodestra. Saranno i quattro leader, Meloni, Tajani, Salvini e Lupi, a decidere chi sarà il candidato del centrodestra a Milano». Il deputato e coordinatore regionale di Noi Moderati Alessandro Colucci avverte Forza Italia che ha lanciato come candidato sindaco Matteo Perego di Cremnago e la Lega che ha rilanciato con Silvia Sardone. Boccia anche le primarie, citate da Sardone come ipotesi, «non fanno parte della nostra storia, i leader hanno tutti gli elementi per decidere. La deadline? Entro fine settembre vanno definiti programma e nome». Colucci ha presentato ieri «Riformisti per Milano», trasposizione cittadina dell’associazione trasversale e apartitica «Riformisti per l’Italia» di cui è presidente. Con lui anche il cofondatore e vice Fabrizio Garavaglia. Obiettivo: aggregare professionisti, imprenditori, rappresentati del mondo delle associazioni per attrarre voti dei centristi. Ma tiene banco il toto nomi e senza citare il leader di Nm Maurizio Lupi (sponsorizzato a lungo anche da Ignazio La Russa) Colucci ne traccia l’identikit: «Politico, con esperienza e capacità amministrativa». Su Mario Calabresi tra i papabili del Pd afferma: «Lo stimiamo ma è destinato a rimanere ingabbiato in un recinto di partiti con visione opposte che si tengono insieme solo su temi ideologici».

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