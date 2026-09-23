Via libera della Commissione al Senato: ora l’abolizione del canone Rai è sempre più vicina. Lega: “Vince nostra battaglia storica”

“Un risultato storico”. Così la Lega definisce l’approvazione in Commissione al Senato, “dell’emendamento dei relatori che apre alla possibilità di ridurre il canone Rai”. Una decisione accolta con “grande soddisfazione”, dichiarano i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio, Tilde Minasi e Manfredi Potenti, che hanno appena votato in commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione Tecnologica del Senato.

“È un risultato politico importante per il centrodestra e una vittoria della Lega, che da anni porta avanti questa battaglia per alleggerire il peso del canone sulle famiglie italiane. Abbiamo già dimostrato che ridurre il canone è possibile”, hanno aggiunto.

E ancora: “Il voto di oggi segna un nuovo passo verso un obiettivo storico del nostro movimento, ora condiviso dalla maggioranza. Continueremo a lavorare perché questa possibilità diventi un beneficio concreto per i cittadini, garantendo al tempo stesso le risorse necessarie al servizio pubblico”.