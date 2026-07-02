Vigilanza Rai, le opposizioni si dimettono in massa dalla Commissione

I consiglieri di opposizione della Commissione parlamentare bicamerale di Vigilanza Rai si sono dimessi. È l'ultimo gesto di protesta contro quello che definiscono il "boicottaggio" delle forze di maggioranza che, facendo mancare il numero legale dall'autunno 2025, quando è stato eletto il nuovo cda, di fatto hanno bloccato la convalida della nomina del presidente della tv di Stato.

Giova ricordare che la legge prevede, per la conferma del presidente, una maggioranza qualificata di due terzi, per la quale si rende necessaria una convergenza tra maggioranza e opposizione, che al momento non è ancora stata trovata. Per tutta risposta i consiglieri di maggioranza, non avendo ricevuto il via libera per la ratifica di Simona Agnes a presidente, hanno deciso di disertare buona parte dell'attività ordinaria della commissione.

Con la mossa odierna l'opposizione cerca di dare uno scossone. Il passo indietro è stato fatto dai rappresentanti di M5s, Pd, Iv e Avs. La decisione arriva in un momento particolare per la Rai, alla vigilia della presentazione dei palinsesti autunnali dell'azienda, in programma per venerdì 3 ad Ancona.

La presidente Floridia

"Oggi ho consegnato ai presidenti del Senato e della Camera le mie dimissioni da presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai", afferma la presidente della Commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia (M5S) su Facebook. "È una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile - prosegue -. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle Commissioni parlamentari".

"Organo di garanzia ostaggio di chi governa"

"Non era mai accaduto nella storia della nostra Repubblica - prosegue Floridia - che un organo di garanzia fosse tenuto in ostaggio di chi governa. E io con esso. Non ha più alcun senso presiedere una commissione ormai svuotata delle proprie funzioni, tenuta artificialmente in vita dalla maggioranza solo per fornire una foglia di fico a decisioni che vengono prese altrove, dal governo, sulle spalle di milioni di cittadini che ogni anno pagano il canone. Mentre incombe un'infrazione per il mancato adeguamento a un regolamento europeo vincolante per l'Italia - chiamato Media Freedom Act - che vige da ormai un anno senza che questa maggioranza senta il dovere e la responsabilità di attuarlo".

"Svilito il ruolo della Commissione"

"Come componenti delle forze di opposizione della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, abbiamo rassegnato tutti, con effetto immediato, le nostre dimissioni. È un atto politico necessario, conseguenza della paralisi che da mesi impedisce alla Commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia, a causa delle divisioni interne alla maggioranza e di una gestione che ne ha di fatto svuotato le funzioni. Una scelta maturata dopo i ripetuti appelli, rimasti inascoltati, ai presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e nonostante il richiamo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al pieno funzionamento degli organi di garanzia del Parlamento". Lo dichiarano i capigruppo di opposizione nella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Stefano Graziano (PD), Dario Carotenuto (M5S), Angelo Bonelli e Giuseppe De Cristofaro (Avs) e Maria Elena Boschi (IV). "Le anticipazioni dei nuovi palinsesti confermano il progressivo declino del servizio pubblico: calano ascolti e credibilità, si riducono il pluralismo e il merito, aumentano i costosi contratti esterni e viene disatteso il Media Freedom Act. Riteniamo che la Commissione non sia più nelle condizioni di esercitare la propria funzione istituzionale di vigilanza. Restare al suo interno - concludono - significherebbe abdicare alla funzione di controllo democratico e avallare un uso sempre più partitico del servizio pubblico. Le nostre dimissioni chiedono di restituire ai cittadini una Rai libera, autonoma e realmente pluralista".

La protesta di Giachetti

Lo scorso mese di maggio il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti aveva portato avanti una clamorosa protesta per tentare di sbloccare i lavori della Commissione parlamentare. Dopo 12 giorni di sciopero della fame si era incatenato e ammanettato al proprio banco a Montecitorio, passando allo sciopero della sete.

Gasparri: "Notizia da fondo classifica"

“Se me l’aspettavo? No, l’ho appreso dai giornali, ma io oggi ho cominciato la giornata con l’ambasciatore dell’Ucraina che ci ha parlato dei bombardamenti di questa notte. Capisce bene che, nella classifica delle notizie della giornata, questa la metterei a fondo classifica”. Risponde così all'Adnkronos il senatore Forza Irtalia e componente della vigilanza Rai Maurizio Gasparri. “Adesso i presidenti di Camera e Senato decideranno che cosa fare, si è dimessa la minoranza, non so cosa farà la maggioranza. Io mi uniformerò alle decisioni che saranno prese”, precisa Gasparri. Che scandisce: “C’è una prassi che la presidente debba essere di minoranza, ma è solo una prassi, a differenza del Copasir dove invece è obbligatorio. Non credo comunque che la maggioranza eleggerà un presidente di maggioranza, anche perché sarebbe una cosa poco utile. Lo escludo assolutamente”. Che accadrà ora? “I presidenti La Russa e Fontana faranno delle valutazioni - dice il senatore -. Del resto, la paralisi è colpa della sinistra e della sua pregiudizievole opposizione alla designazione della Agnes, persona indipendente dai partiti, mentre la minoranza di centrodestra anni fa accettò Petruccioli, e fu un ottimo presidente della Rai”.

Nel mondo “c’è una classifica di importanza di ciò che succede - chiosa poi Gasparri -. Sono sempre i palinsesti che dettano la vita delle persone. Domani la Rai presenta i suoi palinsesti: ecco, loro hanno voluto far parte dei palinsesti”.