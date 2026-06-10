“Vuol far cadere l’esecutivo”. “Non viviamo di nostalgia”. Fdi e Lega contro Vannacci

“Non vedo perché dovrei parlare di alleanza con uno che è contro di noi esattamente come il Pd”. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, ospite a "Point Break" di Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti in onda stasera su San Marino RTV, chiude a ogni tipo di alleanza con Futuro Nazionale. “Vannacci fa parte di quelli che vorrebbero far cadere il Governo Meloni", aggiunge Donzelli dopo aver detto con chiarezza che ci sono una serie di “persone che sono contro il lavoro che sta facendo il governo di centrodestra in Italia" e "tra questi c'è anche Vannacci”.

Ma Donzelli non è l’unico. "Noi non viviamo di nostalgie", ha detto Luca Zaia al termine del Consiglio Federale della Lega rispondendo a chi gli chiedeva se nella riunione si fosse parlato di Roberto Vannacci. "Abbiamo fatto un bellissimo 'federale', tutti hanno potuto esporre le proprie idee e penso che sia stato costruttivo, visto e considerato che moltissimi interventi sono stati in linea con l'idea di essere vicini ai cittadini. E si va in questa direzione, poi ci rincontreremo ancora. Più identità c'è e più consenso c'è”, ha concluso Zaia. Dall’eurodeputata e vicesegretaria della Lega Silvia Sardone, è arrivata una netta smentita alle indiscrezioni che la vorrebbero fuori dal Carroccio: "Io verso Futuro nazionale con Vannacci? Una falsità".

Sardone, poi, ricorda un'intervista in cui Roberto Vannacci parlava del tema delle donne e del reddito di maternità e spiega che si tratta di "un'idea di donna che sta a casa a crescere i figli - ha detto l'europarlamentare - un'idea diversa da chi, come noi, si alza la mattina per

andare a lavorare e rivendica anche il suo ruolo nella società". E, poi, ha concluso bollando come "fantasie" le indiscrezioni sul suo passaggio a Futuro nazionale, un qualcosa che “non mi appartiene”, ha sentenziato Sardone.