Lei lo denuncia la mattina per maltrattamenti. Lui la sera le rompe il naso

Mercoledì mattina una donna romena di 35 anni aveva denunciato il compagno per maltrattamenti; la sera stessa l'uomo l'ha raggiunta senza preavviso mentre lei era in strada e l'ha aggredita brutalmente, colpendola con un pugno in pieno volto e rompendole il naso. L'episodio è avvenuto in piazza Bottini, proprio di fronte alla stazione di Lambrate e in mezzo alla gente.
Erano da poco passate le 23 quando la vittima ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una "Volante" della questura. Gli agenti hanno trovato la 35enne ferita, con il volto tumefatto e il naso fratturato. La donna è stata immediatamente trasportata al Fatebenefratelli, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni per frattura nasale. Nel frattempo i poliziotti hanno rintracciato poco distante l'aggressore, un ucraino di 32 anni che era ubriaco, agitato e particolarmente aggressivo. Per bloccarlo è stata necessario l'intervento di un secondo equipaggio della Polizia di Stato. È stato arrestato per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.
La vittima aveva deciso di lasciare il compagno proprio a causa dei suoi comportamenti violenti e minacciosi. Quella mattina aveva trovato il coraggio di presentarsi in questura per sporgere denuncia per maltrattamenti.Dopo l'aggressione di mercoledì sera, la Procura di Milano ha attivato immediatamente il protocollo Codice Rosso, previsto per i casi di violenza domestica e di genere, al fine di garantire alla donna una tutela rapida e concreta.