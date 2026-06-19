Lei lo denuncia la mattina per maltrattamenti. Lui la sera le rompe il naso

Mercoledì mattina una donna romena di 35 anni aveva denunciato il compagno per maltrattamenti; la sera stessa l'uomo l'ha raggiunta senza preavviso mentre lei era in strada e l'ha aggredita brutalmente, colpendola con un pugno in pieno volto e rompendole il naso. L'episodio è avvenuto in piazza Bottini, proprio di fronte alla stazione di Lambrate e in mezzo alla gente.

Erano da poco passate le 23 quando la vittima ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una "Volante" della questura. Gli agenti hanno trovato la 35enne ferita, con il volto tumefatto e il naso fratturato. La donna è stata immediatamente trasportata al Fatebenefratelli, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni per frattura nasale. Nel frattempo i poliziotti hanno rintracciato poco distante l'aggressore, un ucraino di 32 anni che era ubriaco, agitato e particolarmente aggressivo. Per bloccarlo è stata necessario l'intervento di un secondo equipaggio della Polizia di Stato. È stato arrestato per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.

La vittima aveva deciso di lasciare il compagno proprio a causa dei suoi comportamenti violenti e minacciosi. Quella mattina aveva trovato il coraggio di presentarsi in questura per sporgere denuncia per maltrattamenti.