Mai come quest’anno una fiera del libro è sembrata l’apertura di una campagna elettorale. Più libri più liberi ha sempre avuto un occhio, anche due, di riguardo per la sinistra: ogni dicembre metteva in vetrina il fiore del politicamente corretto, cioè della noia e della prevedibilità. Chi cercava avventure intellettuali saltava l’appuntamento con un sospiro di sollievo. Quest’anno però la Fiera della piccola emedia editoria, a Roma dal 4 all’8 dicembre, ha fatto il botto. Prima la richiesta surreale del “patentino antifascista” per esporre, ritirato in fretta a luglio dopo che perfino Marco Travaglio l’aveva bocciato. Il documento, in fondo, era superfluo: lo spirito che l’aveva ispirato è rimasto intatto. Poi i cavilli tecnici per escludere comunque gli editori sgraditi, come ha denunciato Daniele Dell’Orco di Idrovolante.

Infine il programma, che vede sfilare Carlo Greppi, coautore del manuale di storia Laterza che a pagina 666, numero quanto mai suggestivo, racconta il governo Meloni all’ombra della Marcia su Roma, tanto che Valditara ne ha chiesto il ritiro dal commercio; un ex assistente di Ilaria Salis che di notte veniva a farsi i selfie davanti alla nostra redazione; Elly Schlein in versione commemorativa di Tina Anselmi. La Anselmi era partigiana, ma soprattutto democristiana: la Dc, per mezzo secolo il nemico, oggi torna utile come santino. Ai morti non si chiede il permesso, li si annette. Per il resto si può scegliere tra un incontro pro Pal e un incontro anti Israele, tra un incontro a favore della sinistra e uno a sfavore della destra.

Capolavoro nel capolavoro, ci sono incontri sulla destra senza ospiti di destra: si processa l’imputato in contumacia, è più comodo e nessuno obietta. L’antifascismo è distribuito amanciate, risuona l’allarme fascismo in assenza di fascismo. Se il fascismo esistesse davvero, del resto, non esisterebbe Più libri più liberi, o si chiamerebbe Più libri più fasci. Non si tratta dei curatori, al massimo ignari o ingenui. La fiera non nasce per caso: ha un ente patrocinatore, l’Associazione italiana editori, e una platea di finanziatori pubblici. I piccoli editori, quelli veri, pagano lo stand (salato) e fanno le comparse nei panni dei parenti poveri. Forse nessuno ha deciso niente, forse è soltanto il clima. Ma il clima annuncia la stagione, e questa, a giudicare dal programma, ha tutta l’aria di essere la stagione elettorale.

Resta un dettaglio curioso: tra chi paga ci sono anche il Ministero della Cultura e la Regione Lazio. Il centrodestra finanzia la fiera e la fiera incassa e risponde con un comizio, pardon: monologo, in lode della sinistra.