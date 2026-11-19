Giampiero Cannella è Sottosegretario alla Cultura e autore di La cultura di destra (non) esiste (Serradifalco editore), una conversazione con Danilo Maniscalco e sarà a Più liberi più liberi per intervenire nel panel «Contro la censura. La difesa della libertà di parola secondo Bulgakov» sabato 5 dicembre alle ore 16.

Quindi la cultura di destra esiste?

«Certamente, il titolo del mio libro nasce da un commento che mi veniva fatto da una certa sinistra radical chic quando ero vicesindaco di Palermo: è di destra però è una persona di cultura. La cultura di destra esiste ma la sinistra ha etichettato con questa espressione tutto ciò che non è in linea con il proprio pensiero per marginalizzarlo e relegarlo all’irrilevanza ma la cultura non andrebbe etichettata».

Esiste però anche un’egemonia culturale della sinistra?

«La sinistra si sta aggrappando a un sistema culturale che vuole perpetuare se stesso ma ha sempre meno consenso in ambito culturale e perde terreno. Oggi la gente è più libera e ha più opportunità, la libertà nella cultura non è ancora quella auspicabile ma siamo più avanti rispetto ad anni fa».

Eppure leggendo il programma della fiera del libro di Roma Più libri più liberi si direbbe il contrario

«Più libri più liberi dallo scorso anno ha già contraddetto il titolo dell’iniziativa con un’attività che è restrittiva e di parte e una visione ideologicamente orientata ad escludere. Mi riferisco in particolare ai temi e agli ospiti di questa edizione in cui si esclude il contraddittorio».

Non la colpisce che siano assenti tra gli anniversari un ricordo di Filippo Tommaso Marinetti a 150 anni dalla sua nascita e di Oriana Fallaci a 20 anni dalla sua scomparsa?

«È emblematico di come il titolo dell’evento nei fatti ne contraddica lo spirito. D’altro canto Oriana Fallaci è stata coccolatissima dalla sinistra finché scriveva libri come Insciallah o Lettera a un bambino mai nato poi, quando ha assunto le posizioni sull’Islam nell’ultima parte della sua vita, è diventata una paria».

Pensa ci sia stata un’involuzione da parte della sinistra negli ultimi anni sui temi culturali?

«La sinistra ha assunto posizioni che non ha mai avuto (forse solo il biennio rosso negli anni Venti) compiendo una vera e propria involuzione nei rapporti con la destra. Se penso alla fase della nascita di An ci confrontavamo con personalità con posizioni diverse dalla nostra ma c’era un rapporto di rispetto delle identità reciproche».

Dallo scorso aprile è diventato Sottosegretario alla Cultura, su cosa sta concentrando la sua attività?

«È un’esperienza molto bella perché mi pone nelle condizioni di mettere in pratica l’esperienza territoriale che ho fatto da vicesindaco a Palermo. Mi occupo di teatri, spettacoli e musica dal vivo oltre che di valorizzazione dell’identità mentre sul fronte legislativo sto seguendo il Codice dello spettacolo».