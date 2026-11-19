Più che il programma di una fiera del libro finanziata da enti istituzionali sembra la kermesse di un centro sociale. Si potrebbe sintetizzare così la nuova edizione di Più libri più liberi che si svolgerà a Roma dal 4 all’8 dicembre. L’evento, promosso dall’Associazione Italiana Editori, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Roma, si intitolerà «Se guardi meglio, cosa vedi?» ma avrebbe potuto chiamarsi «Tra antifascismo e Gaza».

Tra iniziative antifa, numerosi eventi pro Pal, un ampio spazio dedicato al ricordo del G8 di Genova, presentazioni sul patriarcato, una sfilata di parlamentari di sinistra, il programma di questa edizione della fiera nazionale della piccola e media editoria è ancor più schierato che in passato. Le polemiche sul patentino antifascista dei mesi scorsi e gli inviti a un maggior pluralismo non solo non hanno sortito effetto ma hanno radicalizzato ancor di più l’organizzazione che ha voluto dare un preciso segnale politico più che culturale. Gli unici pochissimi ospiti con una sensibilità liberale o conservatrice presenti in fiera sono infatti stati invitati non dagli organizzatori ma da alcune case editrici che hanno pagato di tasca propria le sale. Diverso è il caso degli eventi «a cura di Più libri più liberi», espressione dell’organizzazione tra cui gli appuntamenti quotidiani dal titolo «I confini delle idee». Tra questi ci sarà «Cosa significa costruire un’alternativa antifascista?» con Carlo Greppi (l’autore del sussidiario per le scuole anti Meloni), Giulio Calella e Mattia Tombolini (l’ex assistente di Ilaria Salis legato ai centri sociali) partendo dal numero Prima che sia mezzanotte. Idee e pratiche per un programma antifascista della rivista Jacobin Italia e dal libro Antifascismo illegale. Si tratta di un evento palesemente nato per cercare di imbonire le frange più radicalizzate (e minoritarie) degli editori di estrema sinistra che, a quanto apprende Il Giornale, in questi mesi hanno sollevato numerose polemiche.

Ospite d’onore è Zerocalcare con ben tre eventi, una giusta compensazione dopo che aveva attaccato e boicottato pubblicamente la fiera nelle edizioni passate. Tra questi un’iniziativa nel ciclo di appuntamenti «dedicato al G8 di Genova» intitolata «Nessun rimorso, Venticinque anni dopo. Bolzaneto e il G8, cosa resta» in cui interverrà insieme a Vitt Moretta e Francesca Zanni partendo dalla nuova edizione del volume Nessun rimorso reloaded e dal podcast La Sospensione, Bolzaneto e il G8: 25 anni dopo con la moderazione di Paolo Di Paolo. Ci sarà poi l’incontro con Vittorio Agnoletto, autore de Il G8 di Genova. Ieri, oggi, domani, e il panel G8 e sicurezza con Carlo Bonini, Annalisa Camilli, Franco Gabrielli e Gianpaolo Trevisi.

Oltre all’immancabile Christian Raimo (che lo scorso anno intervenne nell’evento di apertura della fiera non si sa bene a che titolo), Tomaso Montanari parlerà invece di Gaza con un profluvio di eventi dedicati alla Palestina tra cui Ruwaida Kamal Amer per Gaza City o il reading del libro di Samar Yazbek.

C’è poi la sfilata dei politici di sinistra da Elly Schlein a Nichi Vendola, da Roberto Speranza alla parlamentare del Pd Ouidad Bakkali, tutti rigorosamente citati nel comunicato stampa mentre l’eurodeputato di Fdi Nicola Procaccini, co-presidente dei conservatori europei con un ruolo politico di primo piano a livello internazionale che presenterà il suo libro, non è stato nemmeno citato. Il problema non è solo cosa c’è nel programma ma anche cosa manca. Tra le ricorrenze non vengono infatti ricordati due personaggi centrali per la cultura italiana come Filippo Tommaso Marinetti e Oriana Fallaci di cui ricorrono rispettivamente l’anniversario per i 150 anni dalla nascita e 20 dalla scomparsa. Ci sono poi panel paradossali come quello su Le destre europee del XXI secolo: eredità e mutamenti in cui si discute di destra con solo ospiti di sinistra come Gianni Cuperlo e Tonia Mastrobuoni.

La sensazione è che una fiera nata per rappresentare la piccola e media editoria, negli anni si sia trasformata sempre di più in un’iniziativa orientata politicamente mettendo così in secondo piano la letteratura e gli editori con il risultato che nelle ultime edizioni c’è stato un calo visibile di case editrici che partecipano. Gli editori vorrebbero poter vendere i propri libri e incontrare i lettori senza dover ogni anno fare i conti con polemiche (due anni fa il caso Caffo, lo scorso anno Passaggio al Bosco, quest’anno il patentino antifascista) che finiscono per danneggiare la manifestazione così come la visione escludente e non plurale. Una lezione ben compresa nell’ultima edizione del Salone del libro di Torino ma del tutto ignorata da Più libri più liberi.