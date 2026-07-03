"Il morbo": Paolo Gambi prova a spiegare da dove viene la malattia dell'Occidente

Da dove viene la malattia dell'Occidente? Paolo Gambi, una delle voci social più seguite d'Italia su cultura e identità, pubblica la risposta. Tutti vediamo i sintomi. I ragazzi che odiano il Paese in cui sono nati. Le università che insegnano la vergogna di sé. Le piazze che esultano per il massacro dei propri alleati. Una civiltà che non fa più figli. La cancel culture, il woke, la crisi demografica, la simpatia per l'islam radicale. Li vediamo, li commentiamo, li subiamo. Li denunciamo ogni giorno sui giornali e in televisione.

Nessuno però si è chiesto davvero da dove vengano. Qual è la radice? Quando è cominciata questa malattia? E soprattutto, si può guarire?

Paolo Gambi ha passato anni a cercare la risposta. L'ha trovata in un filo nascosto che attraversa tre secoli di storia culturale europea, dalle eresie gnostiche dei primi secoli cristiani fino ai nostri giorni, passando per Lutero, Milton, Byron, Baudelaire, l'occultismo ottocentesco, le avanguardie artistiche e il Sessantotto. Un unico archetipo, di matrice satanica nel senso miltoniano del termine, che si ripete di epoca in epoca cambiando maschera senza cambiare struttura. Nessuno lo aveva mai ricostruito nella sua interezza. Fino a oggi.

Il risultato è "Il Morbo. Diagnosi e cura di una civiltà", uscito su Amazon in ebook, cartaceo e copertina rigida. Il libro è da un mese in cima alle classifiche Amazon di categoria.

La terza parte del libro propone una cura concreta, articolata in tre errori da evitare, tre medicine da assumere, verità, bellezza, mistica, e un programma di riabilitazione che tocca scuola, famiglia, natalità, arti, linguaggio e difesa dell'identità. Il libro si apre con un Manifesto, atto fondativo del movimento culturale che Gambi chiama «postcontemporaneo», lo spazio dove l'arte e la cultura smettono di autodistruggersi e ricominciano a costruire. Del manifesto ha già parlato anche The Spectator.

Gambi non è un accademico che parla dalla torre d'avorio. È una voce che interagisce con 30-40 milioni di visualizzazioni mensili sui social e YouTube. "Il Morbo" dà finalmente un nome e una storia al disagio che tutti sentono e nessuno riesce a formulare.

L'autore

Paolo Gambi è scrittore, poeta e docente di comunicazione all'Accademia di Belle Arti. Ha portato le sue performance poetiche al World Economic Forum di Davos e nei più importanti musei italiani.

è una delle voci più ascoltate nell'infosfera italiana sui temi della cultura, dell'identità e della crisi dell'Occidente.DettagliTitolo: Il Morbo. Diagnosi e cura di una civiltà Autore: Paolo Gambi Disponibile su Amazon in ebook (6,99 €), paperback (17,90 €) e copertina rigida (29,90 €) Pagine: 205