Dalla formazione alla pratica: Dual Track e Reverse Mentoring cambiano il modo di imparare

Il rapporto tra formazione e mondo del lavoro sta vivendo una profonda trasformazione. In passato acquisire solide conoscenze teoriche rappresentava spesso il passaggio principale per prepararsi ad una professione. Oggi, però, soprattutto in ambiti caratterizzati da cambiamenti rapidi come il marketing, la comunicazione digitale e l’intelligenza artificiale, le competenze teoriche devono essere accompagnate dalla capacità di applicarle concretamente. L’evoluzione delle tecnologie e dei modelli organizzativi ha portato alla diffusione di nuovi approcci formativi capaci di superare la tradizionale separazione tra chi insegna e chi apprende. L’apprendimento diventa così un processo dinamico, basato sul confronto, sulla sperimentazione e sullo scambio continuo di conoscenze. Tra i modelli più interessanti emergono il Dual Track e il Reverse Mentoring: due strategie differenti, ma complementari. Il primo punta a integrare formazione teorica ed esperienza pratica all’interno dello stesso percorso; il secondo modifica il tradizionale rapporto tra docente e discente, valorizzando la possibilità che persone con esperienze diverse possano imparare reciprocamente.

Dual Track: unire teoria e pratica nella formazione post-laurea

Il concetto di Dual Track nella formazione post-laurea nasce dall’esigenza di creare percorsi capaci di accompagnare le conoscenze accademiche con esperienze direttamente collegate al mondo professionale. L’obiettivo è superare un modello basato esclusivamente sullo studio teorico, permettendo agli studenti di trasformare ciò che apprendono in aula in competenze operative. Questo approccio prevede generalmente l’alternanza tra momenti di formazione tradizionale e attività pratiche come project work, simulazioni aziendali, sessioni di coaching con professionisti ed esperienze all’interno delle imprese. In questo modo chi sta completando il proprio percorso formativo può confrontarsi con problemi reali, imparare a gestire situazioni concrete e sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto alle dinamiche del lavoro. Un esempio concreto di questo approccio è il Master Post Laurea in Comunicazione Digitale e AI Marketing promosso da GEMA, dove alla formazione in aula sulle competenze digitali e manageriali si affiancano attività più vicine alla realtà professionale, attraverso il confronto con professionisti del settore e un tirocinio in azienda. Il valore del Dual Track non riguarda soltanto l’acquisizione di competenze tecniche, ma anche lo sviluppo di capacità trasversali fondamentali in qualsiasi ambiente professionale. Problem solving, adattabilità, gestione del tempo e capacità di collaborare con persone provenienti da contesti diversi diventano elementi centrali per affrontare un mercato del lavoro sempre più complesso.In particolare nei settori della comunicazione digitale e del marketing, dove strumenti e strategie cambiano rapidamente, avere già sperimentato situazioni pratiche permette di affrontare con maggiore sicurezza le sfide professionali.

Reverse Mentoring: quando anche i giovani diventano fonte di conoscenza

Se il Dual Track riguarda principalmente la struttura del percorso formativo, il Reverse Mentoring interviene invece sulle modalità attraverso cui le competenze vengono condivise all’interno di un’organizzazione. Tradizionalmente il mentoring prevede che una figura più esperta trasferisca conoscenze e competenze a una persona più giovane o con minore esperienza. Il reverse mentoring ribalta questa prospettiva: anche i membri più giovani di un team possono diventare punti di riferimento, soprattutto quando si tratta di strumenti digitali, nuove piattaforme, linguaggi emergenti e tecnologie innovative. Questo modello permette alle aziende di favorire un confronto tra generazioni diverse, creando un ambiente dove la conoscenza non segue più soltanto una direzione verticale. Il valore del reverse mentoring è particolarmente evidente nell’epoca dell’intelligenza artificiale, in cui l’aggiornamento delle competenze è diventato una necessità costante. Professionisti con maggiore esperienza possono condividere conoscenze strategiche, capacità decisionali e visione del settore, mentre le nuove generazioni possono contribuire con familiarità verso strumenti digitali e nuovi modelli comunicativi. Questo scambio favorisce anche lo sviluppo di importanti soft skill, tra cui ascolto attivo, capacità comunicativa, apertura al confronto e collaborazione.

Due approcci complementari per una nuova idea di apprendimento

Dual Track e Reverse Mentoring rappresentano quindi due modi diversi di interpretare la formazione contemporanea. Il primo riguarda soprattutto la costruzione del percorso educativo, combinando teoria ed esperienza pratica; il secondo riguarda invece il modo in cui le conoscenze vengono trasferite, promuovendo uno scambio reciproco tra persone con competenze differenti. Entrambi riflettono una concezione meno lineare dell’apprendimento, nella quale formazione e lavoro non sono più momenti separati, ma dimensioni che possono integrarsi continuamente. Il settore del marketing e della comunicazione digitale rappresenta un esempio concreto di questa evoluzione. Lavorare con dati, creatività e intelligenza artificiale richiede infatti non soltanto competenze tecniche, ma anche capacità di collaborazione, adattamento e confronto con prospettive diverse. Il vero valore di questi approcci, quindi, non risiede esclusivamente nelle conoscenze acquisite durante un percorso formativo, ma nella capacità di sviluppare un’attitudine all’apprendimento continuo. In un settore dove strumenti e strategie cambiano rapidamente, saper imparare diventa una competenza fondamentale.

Una formazione più dinamica e vicina alla realtà

Dual Track e Reverse Mentoring partono da presupposti differenti, ma condividono la stessa idea di fondo: la formazione non può più essere un processo unidirezionale né rimanere separata dalla pratica. Alternare apprendimento teorico ed esperienza concreta, così come favorire lo scambio tra generazioni e competenze diverse, permette di costruire professionisti più autonomi, flessibili e pronti ad affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro. In un contesto segnato dalla rivoluzione digitale e dalla crescita dell’intelligenza artificiale, la capacità di adattarsi e continuare ad aggiornarsi rappresenta una delle qualità più importanti per affrontare il futuro professionale.