Probiotici: sei alimenti da mangiare per farne il pieno per rinforzare l’organismo

Il microbiota intestinale è un alleato di benessere per l’organismo nel rinforzare il sistema immunitario.

È un vero e proprio ecosistema composto da batteri, virus e microrganismi. Influenza anche lo stato di salute mentale. Per integrarlo spesso si assumono integratori a base di probiotici e fermenti lattici.

Molti ignorano che vi sono degli alimenti che sono naturalmente ricchi di probiotici e che vale la pena inserire nella propria alimentazione soprattutto durante il periodo del cambio stagionale al fine di rinforzare le proprie difese immunitarie e affrontare stanchezza fisica e mentale e i malanni legati ai primi freddi con una marcia in più.

I probiotici sono dei microrganismi vivi che migliorano e potenziano la flora intestinale già presente nell’organismo. Favoriscono la digestione contrastando le infezioni e le infiammazioni intestinali e la sindrome del colon irritabile o la disbiosi. Aiutano anche a contrastare il malumore, gli stati di ansia e la depressione.

Sono presenti in molti cibi fermentati perché questo tipo di alimento ha alla base un processo chiamato appunto fermentazione grazie al quale i batteri buoni proliferano. Questo tipo di alimenti solitamente presentano la dicitura “contiene fermenti lattici vivi”. Anche alcuni alimenti stagionati come determinati formaggi presentano al loro interno tanti probiotici. Vi suggeriamo sei alimenti preziosi che permettono di fare il pieno di probiotici e che non possono assolutamente mancare a tavola.

Crauti

Sono cavoli fermentati che contengono una grande riserva di batteri Lactobacillus. Ricchi di vitamina C e vitamina K stimolano la digestione e regolarizzano efficacemente l’attività intestinale.

Kefir

Bevanda fermentata a base di latte simile allo yogurt ma molto più ricca di probiotici. Si stima che contenga dai 10 ai 30 ceppi diversi tra batteri e lieviti. Ricco di calcio aiuta a rinforzare l’apparato scheletrico soprattutto nelle donne durante la menopausa.

Formaggi stagionati

Giuda, provolone, cheddar, emmental svizzzero o francese, caciocavallo sono formaggi che hanno alla base un processo di stagionatura che consente di mantenere vivi i batteri buoni che aiutano a rinforzare il sistema immunitario. Sono anche una grande riserva di calcio, vitamina D e K2 per il sostegno di ossa e denti.

Cetriolini sottoaceto

Sono conosciuti come “cetrioli acidi” e conservati in salamoia. Non possono assolutamente mancare negli aperitivi. Privi di calorie e grassi contengono tanti batteri lattici probiotici. Ricchi di sodio migliorano la salute intestinale. Da non confondere con i cetriolini bolliti che non al contrario Non contengono probiotici.

Yogurt bianco

Quello al naturale contiene batteri Lactobacillus e Bifidobacterium che favoriscono la digestione e rinforzano la flora intestinale. Contiene proteine, calcio e vitamine liposolubili, che contribuiscono alla salute ossea.

Aceto di mele

La sua fermentazione rispetta la proliferazione di batteri acido-acetici, benefici per l’intestino e il sistema immunitario. Come condimento aiuta a modulare l’assorbimento dei carboidrati e favorire la digestione.