L'esercizio fisico per gli over 60? Medicina per il corpo: quali patologie può curare

Tanti e indiscutibili sono i benefici dell’esercizio fisico, specialmente per gli over 60 che già svolgono una vita attiva e movimentata. Si tratta di uno degli strumenti migliori per prevenire e curare molte patologie. In particolare, il contrasto alle malattie croniche non trasmissibili, al centro della strategia universale che da diversi anni l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e molti Paesi membri (compresa l’Italia) stanno realizzando, comporta piani e programmi di prevenzione e di promozione della salute attraverso lo sviluppo di modelli di esistenza sani.

Quali sono benefici dell’attività fisica

L’esercizio fisico regolare riduce la mortalità per tutte le cause e quella correlata adel 20-30% in una modalità dose-dipendente nella popolazione generale, ma anche in persone con fattori di rischio coronarici e nei cardiopatici. Essere attivi (a un livello pari o superiore al minimo raccomandato di 150 minuti di camminata veloce alla settimana) è risultato associato a un guadagno globale come aspettativa di vita di 3,4-4,5 anni.

L’attività fisica costante ha, inoltre, un effetto protettivo diretto sullo sviluppo delle lesioni aterosclerotiche e un effetto indiretto favorevole su altri fattori di rischio cardiovascolare (profilo lipidico, sensibilità all’insulina, massa grassa e pressione arteriosa), mentre la sedentarietà agisce invece con una tendenza opposta. La protezione cardiovascolare si manifesta anche quando si instaura una malattia cardiaca, comprese forme lievi o moderate di scompenso. Inoltre, dopo un evento cardiovascolare acuto, la pratica dell’attività fisica consente un recupero più rapido, con ripresa delle normali attività, compresa quella lavorativa.

Gli effetti della sedentarietà

Diversi studi e metanalisi hanno stabilito che larappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo delmellito di tipo 2, una condizione che preoccupa non solo per la costante crescita, ma anche per la tendenza all’anticipo sempre più marcato dell’età di insorgenza. Si stima che il rischio di sviluppare diabete mellito di tipo 2 aumenta del 20% per ogni due ore aggiuntive quotidiane in cui si guarda la televisione. È provato invece un effetto preventivo dell’attività fisica, moderata o vigorosa ma costante, con una riduzione del 30% del rischio di comparsa del diabete per i soggetti attivi rispetto a quelli sedentari.

Quali patologie cura l’esercizio fisico

Ma quali sono le malattie che possono trovare giovamento dall’attività fisica? Innanzitutto, la, dove lo sport interviene rilasciando nello sforzo fisico quelli che sono definiti gli “ormoni della felicità”, endorfine e l’acetilcolina. Le attività più indicate per combattere la depressione sono certamente quelle aerobiche, come corsa e bicicletta. Per i soggetti più anziani può essere efficace una camminata sostenuta di qualche decina di minuti, oppure il ballo. Molto efficaci sono anche gli sport di gruppo o di squadra, come pallavolo o pallacanestro.

L’esercizio fisico è imperativo per i diabetici (di tipo 1 o 2 che siano): consente di ridurre la massa grassa, abbassare la glicemia e controllare i grassi nel sangue. Sono indicati gli sport aerobici come nuoto, marcia, ginnastica, podismo, ciclismo, sci di fondo, canoa e danza. Chi si muove, poi, ha un rischio nettamente inferiore di veder salire gli indici pressori, rispetto a chi conduce una vita sedentaria. Infine, ballare, fare aerobica, salire le scale a piedi o camminare in maniera sostenuta sono attività utili per il rafforzamento delle ossa, ma non solo, un toccasana per l’osteoporosi.

Quando praticare l’attività fisica?

Per ottenere vantaggi per la salute negli over 60, l’attività fisica dovrebbe essere praticata nell’arco della settimana, anche a casa , per almeno 150 minuti complessivi, con intensità moderata (in media 30 minuti per cinque giorni a settimana) ovvero per almeno 75 minuti complessivi con intensità più elevata (in media 15 minuti per cinque giorni a settimana) o ancora con una combinazione equivalente di attività di intensità moderata ed elevata. L’deve essere effettuata in frazioni di almeno 10 minuti continuativi per ottenere un vantaggio metabolico significativo.

Raddoppiando il tempo settimanale raccomandato (300 minuti di attività moderata, ovvero 150 minuti di attività intensa o ancora una combinazione equivalente) si raggiungono benefici aggiuntivi. È inoltre indicata almeno due giorni alla settimana un’attività di rafforzamento dei gruppi muscolari maggiori.