Oroscopo settimana dall'1 al 7 novembre 2021

Ariete

Un oroscopo in netta ripresa, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita amorosa si rinnova con una ritrovata grinta, che si manifesterà soprattutto sul versante più fisico del rapporto. Passione anche in ufficio, dove i nati nel segno sapranno trovare soluzioni creative a importanti problemi.

Toro

Sette giorni un po' rallentati, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso non appare estremamente appassionante, con i partner forse distratti rispetto alle reciproche esigenze. In ufficio, invece, bisognerà evitare atteggiamenti aggressivi verso colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana mediamente serena, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia offre una maggiore sperimentazione in camera da letto, ma servirà più impegno sul fronte romantico del rapporto. In ambito professionale, invece, è tempo di mettere a frutto la propria creatività.

Cancro

Un oroscopo interessante, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa offre una buona intesa fra i partner, con un rinnovamento dell'ambito più fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, si potrà consolidare la propria posizione professionale.

Leone

Sette giorni di alti e bassi, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Leone. La vita di coppia non offre un eccessivo romanticismo, anche se fra i partner non mancheranno momenti di intensa passione. In ambito lavorativo, invece, bisogna prestare attenzione alle spese non preventivate.

Vergine

Settimana mediamente tranquila, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso offre una buona comunicazione fra i partner, ma forse mancherà un tocco più passionale al rapporto. In ufficio, nel frattempo, bisogna recuperare qualche questione rimasta in sospeso.

Bilancia

Un oroscopo più rallentato rispetto alle ultime settimane, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. Sul fronte sentimentale vi è un calo della grinta, che non impedirà tuttavia ai partner di vivere momenti di intensa passione. In ambito professionale, spazio invece alla creatività.

Scorpione

Sette giorni decisamente interessanti, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia esplode con una passione inedita, che porterà i partner a sperimentare le più curiose fantasie. In ufficio, nel mentre, potrebbero giungere novità in materia di contratti.

Sagittario

Settimana senza troppe preoccupazioni, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non appare particolarmente passionale, ma un buon romanticismo continuerà ad accompagnare i partner. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, arrivano piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo di ripresa, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia offre una maggiore intesa fra i partner, anche e soprattutto sul versante più fisico del rapporto. Nel frattempo, la sfera lavorativa si rinnova con nuovi e interessanti progetti.

Acquario

Sette giorni fortunati, quelli garantiti dagli astri ai nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso non apparirà particolarmente romantico, ma i partner potranno comunque fare leva su una buona comunicazione. In ufficio, invece, si prospettano all'orizzonte delle grandi gratificazioni economiche.

Pesci

Settimana mediamente tranquilla, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non offre un eccessivo romanticismo, ma vi sarà una grande spinta alla passione e alla sperimentazione. Sul fronte lavorativo, invece, bisogna limitare ansie e aggressività.