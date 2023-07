Oroscopo settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2023

Ariete

Un oroscopo di trasformazioni, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La sfera amorosa potrebbe risultare molto introspettiva, con i partner decisi a capire dove si stia dirigendo il rapporto. Sul fronte professionale, invece, nuove sfide comunicative potrebbero presentarsi.

Toro

Una settimana serena, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Toro. In ambito amoroso, la coppia godrà di una comunicazione stabile e armoniosa. In ufficio, nel frattempo, il momento è ideale per pianificare nuovi progetti, da avviare con l'arrivo dell'autunno.

Gemelli

Sette giorni di buone opportunità, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera di coppia sarà caratterizzata da passione ed emozioni, ma potrebbero emergere piccoli battibecchi tra i partner. Sul lavoro, invece, è necessario migliorare gli scambi con colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo di importanti sfide, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. In ambito amoroso, serve una migliore intesa con il partner per superare alcune discussioni recenti. Sul versante professionale, nel mentre, si potrà approfittare di una viva creatività.

Leone

Una settimana energica, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa si caratterizza per grinta e passione, con i partner pronti a lanciarsi nella sperimentazione. Sul lavoro, nel frattempo, una comunicazione carismatica aiuterà a trovare nuovi clienti.

Vergine

Sette giorni stabili, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa sarà caratterizzata da una comprensione reciproca fra i partner, i quali approfitteranno anche di un medio romanticismo. In ufficio, invece, bisogna dimostrarsi più propositivi e dinamici.

Bilancia

Un oroscopo equilibrato, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa si caratterizza per momenti di buona intesa tra i partner, ma non mancheranno delle piccole discussioni. Sul lavoro, nel frattempo, bisogna recuperare alcune questioni a lungo tempo rimaste in sospeso.

Scorpione

Sette giorni intriganti, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia sarà maliziosa e passionale, con i partner pronti a realizzare anche fantasie inedite. Sul fronte lavorativo, invece, è tempo di portare a termine un progetto su cui si lavora da molto.

Sagittario

Una settimana di piccole novità, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa si caratterizza per una buona comunicazione con i partner, tuttavia è necessario dimostrarsi più romantici. In ufficio, nel frattempo, è arrivato il momento di affrontare alcune incomprensioni con colleghi e superiori.

Capricorno

Un oroscopo più stabile, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso vede i partner complici, tuttavia potrebbero palesarsi anche discussioni per questioni abbastanza banali. Sul lavoro, nel mentre, è meglio non farsi coinvolgere da accese discussioni altrui.

Acquario

Sette giorni creativi, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si caratterizzerà per una buona comunicazione fra i partner, anche se la passione appare un po' dormiente. In ambito professionale, invece, un progetto richiede nuove idee.

Pesci

Una settimana mediamente tranquilla, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia richiede una comunicazione più puntuale, per evitare malcontento tra i partner. In ambito professionale, nel frattempo, è utile recuperare qualche questione rimasta in sospeso.