Oroscopo settimana dal 17 al 23 luglio 2023

Ariete

Un oroscopo di grande determinazione, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia potrebbe richiedere un maggiore impegno nella comunicazione, ma i partner saranno gratificati dagli obiettivi raggiunti insieme. Sul fronte lavorativo, invece, nuove opportunità si presenteranno per chi dimostra spirito di iniziativa.

Toro

Una settimana stabile, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Toro. In ambito amoroso, si rafforzerà il legame fra i partner, grazie a un'atmosfera di maggiore complicità. In ufficio, nel mentre, è il momento di investire in nuove opportunità di crescita.

Gemelli

Sette giorni movimentati, quelli proposti dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia potrebbe essere ricca di stimoli maliziosi, ma richiederà una comunicazione chiara tra i partner. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario sfruttare al meglio le proprie abilità e cercare nuovi progetti.

Cancro

Un oroscopo all'insegna della sensibilità, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa sarà caratterizzata da una maggiore comunicazione, che permetterà ai partner di esprimere sostegno reciproco. Sul fronte professionale, invece, è il momento di dedicarsi a progetti paralleli.

Leone

Una settimana di realizzazione personale, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso sarà intenso, grazie a una buona passione che coinvolgerà i partner anche in modo creativo. In ufficio, nel mentre, è il momento di mostrare le proprie capacità da leader.

Vergine

Sette giorni calmi, quelli suggeriti dai pianeti ai nati nel segno della Vergine. In ambito amoroso si avrà una buona sintonia tra i partner, con la possibilità di solidificare le basi del rapporto. In ambito professionale, invece, bisogna dedicarsi a progetti più concreti evitando la pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo più tranquillo rispetto al solito, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia garantirà un medio romanticismo, ma non mancheranno i momenti di passione. In ufficio, nel frattempo, è importante evitare conflitti con colleghi e superiori.

Scorpione

Sette giorni di passione, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa si caratterizza per una buona profondità, che permetterà ai partner di esplorare lati inediti del rapporto. Sul fronte lavorativo, invece, è il momento di fare scelte coraggiose e investire in un nuovo progetto.

Sagittario

Una settimana abbastanza avventurosa, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso potrebbe essere pieno di stimoli, ma i partner dovranno investire maggiormente nella comunicazione. Sul fronte professionale, nel frattempo, è arrivato il momento di recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Capricorno

Un oroscopo di media stabilità, quello concesso dagli astri ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia potrebbe richiedere una comunicazione più profonda, permettendo ai partner di rafforzare il loro rapporto. In ambito professionale, invece, è necessario essere più focalizzati sui propri obiettivi.

Acquario

Sette giorni movimentati, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa si caratterizza per passioni e sorprese, ma i partner devono investire maggiormente nel romanticismo. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, ci si potrà concedere ad attività più creative.

Pesci

Settimana di alti e bassi, quella suggerita dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non si caratterizza per un enorme romanticismo, tuttavia i partner sapranno comunque vivere dei momenti di intimità. In ufficio, nel mentre, è necessario fare chiarezza su questioni che stanno alimentando i vostri dubbi.