L'oroscopo di Branko per il 2024

ARIETE

Siete il primo segno dello zodiaco, audaci e trascinatori quindi individualisti. Il 2024 vi porta alla tappa successiva, dall'io passate al noi sono infatti le relazioni con gli altri ad aprirvi una nuova strada verso il futuro. Plutone crea legami molto forti,

sentimentali, sessuali, amicizie che vi aiutano nella riuscita. Mercurio vi prende in simpatia, va e viene, ma il cielo è a vostro favore. Date libero corso all'immaginazione creativa senza però confonderla con i sogni. In amore, sì, avete il permesso di sognare, il risveglio sarà dolce.

TORO

Il vostro animale zodiacale è l'emblema del vigore fisico, ma è anche il simbolo della Borsa, quindi della potenza finanziaria. Il 2024 inizia con grande forza, Plutone attiva il vostro desiderio di successo, l'intraprendenza, e forse per la prima volta

sperimentate il bisogno di sentirvi liberi, di essere voi stessi. Sarebbe molto bello che anche in amore gettaste via la maschera della seriosità e viveste con più slancio i sentimenti. Le ombre di ieri possono aver lasciato uno strascico di diffidenza, ma adesso c'è Giove vestitevi di ottimismo!

GEMELLI

Il vostro segno è l'espressione della velocità, dell'intelligenza, della parola. Vi sentite dunque limitati da Saturno, che anche nel 2024 restringe un po' l'ambiente e la vita di ogni giorno, vi avverte che non si scherza con l'amore, vi rammenta

un debito che non avete saldato. Ma ora siete al centro di un cambio della guardia planetare che darà il via a una nuova fase della vostra vita. Plutone invia subito potenti influssi rigeneratori e spinge a guardare al futuro con fiducia. Giove che in maggio arriva nel vostro cielo rende tutto più felice.

CANCRO

Voi figli della Luna siete mutevoli come lei, ma ora i grandi pianeti, che più incidono sull'andamento della vita, sono in posizione favorevole e vi danno la stabilità che a volte vi manca. Plutone risveglia gli spettri del passato,

ma vi dà ispirazioni importanti. Non sottovalutate le vostre idee e ciò che è nuovo nel lavoro, le stelle sono pronte a favorire le imprese, a dare assetto diverso alle associazioni. Mercurio fuggevole brucia tutto, pure le vostre sostanze, fate attenzione Marte è pronto a far nascere storie con una magnifica carica erotica.

LEONE

È dai raggi del vostro Sole che dipende la vita del nostro pianeta, e voi più degli altri sapete assorbirli e dispensarli intorno a voi. Avete tanti amici, altri ne arriveranno in maggio. Il nuovo e inedito transito di Plutone segnala tensioni nelle

relazioni personali strette, avrete pure dei nemici, ma la buona notizia è che saranno riconoscibili. Il vostro interesse per le stelle è in crescendo, avete capito che nella vita la sola buona volontà non basta, ci sono forze misteriose che tengono i fili del nostro destino. Non male il destino che scrive per voi Giove

VERGINE

Siete il segno che semina e raccoglie, per voi ma soprattutto per gli altri, la vostra dedizione e lo spirito di servizio sono proverbiali. Il 2024 è ancora un anno di Saturno, che forse vi vuole un po' meno efficienti e perfetti, vi invita a

dare spazio a creatività e immaginazione. Il nuovo Plutone un po' vi somiglia, vi dà forza. Sarete pervasi da gran voglia di vivere, avrete più fiducia in voi stessi e

negli altri, permetterete alle emozioni e ai sentimenti di manifestarsi liberamente, e a volte oserete ciò che sinora non avete mai osato Potenza delle stelle!

BILANCIA

Il cielo vi liberi dalla pigrizia è l'unico rischio che correte in questo 2024 ricco di influssi gentili, sui quali potreste accomodarvi come su un soffice divano, invece di approfittarne per sfruttare le opportunità e riempire la vostra dispensa. Non

sarete però pigri nella creatività, in amore, nell'eros, il nuovo Plutone è così potente che vi darà il via. Beati gli occhi che vi vedono! Sarete così belli e affascinanti, proseguirete sicuri la corsa al successo, professionale e affettivo. Quasi sempre buone le finanze, ma ancora di più il sex appeal, conturbante Quanti cuori infrangerete?

SCORPIONE

Siete il segno della rigenerazione e il cielo del 2024 vi stimola alla rinascita. Saturno vi aiuta a cambiare la vostra situazione personale e affettiva per arrivare a una nuova stabilità, Giove in maggio diventa vostro complice, mentre Plutone in Acquario vi

spinge fuori con prepotenza dal vostro rifugio nascosto, vi incita ad affrontare i vostri mostri personali. La storia si ripete, il tormento e l'estasi il dubbio di sempre: essere o non essere? Questo è il problema, diceva il vostro caro amico Hamlet Vale sempre la pena di esistere quando si nasce sotto il segno dello Scorpione!

SAGITTARIO

Nel 2024 la vostra energia mentale diventa inesauribile grazie a Mercurio, che vi fa raggiungere risultati ambiziosi. Dovete però stare attenti ai rapporti con le autorità specie da giugno in poi, con Giove in Gemelli. Plutone sostiene la voglia di rovesciare il vecchio per andare verso il nuovo, ma sapete davvero come

dev'essere questo nuovo? O siete un cavaliere solitario del West in cerca di un Eldorado che forse non c'è? Le persone caute e noiose sostengono che pensando al peggio non si hanno sorprese le stelle non condividono una simile teoria e non la condividete neppure voi: la vita senza sorprese che vita è?

CAPRICORNO

Siete il segno con le maggiori possibilità di riuscita nel 2024, con Giove e Urano in Toro e soprattutto Plutone in seconda casa diventate macchine per produrre danaro: lo desiderate, lo guadagnate, lo accumulate, arrivano soldi persino

con le vincite al gioco. Ma dovete essere più sciolti in amore, il matrimonio non deve diventare una banca. Sembrate così sicuri di voi stessi, ma, in fondo in fondo, anche voi avete bisogno di un angelo custode, che può avere i connotati di una persona a voi vicina frenate un po' l'ambizione e ritrovate la dolcezza smarrita.

ACQUARIO

Dopo due secoli e mezzo, arriva da voi Plutone, il pianeta dei tesori nascosti e della metamorfosi. Questa stella vi mette in mano una forza potentissima che per voi è un po' pericolosa, perché va gestita con mano ferma. Voi che siete

sempre convinti che ce la farete, che siete nel giusto, dovrete fare attenzione perché Plutone è anche rovesciamento, è un bivio fra il presente e il futuro, fra il dovere e il piacere. Un dubbio: faccio bene? Faccio male? Le stelle non hanno nessuna incertezza, dicono che siete sulla strada giusta, che dovete proseguire e andare sino in fondo, costi quel che costi!

PESCI

Non dovete chiudervi nella vostra torre nell'illusione di sottrarvi così agli avvenimenti, alle situazioni, alle persone Nettuno e Saturno sono ancora con voi, potete in ogni momento aprire le porte alla vita e all'amore, prestigiosi sono i traguardi che nel

2024 sarete in grado di raggiungere. Quello di Plutone è forse il transito più difficile, guardatevi dalla concorrenza sleale, ma anche nel privato dovete stare attenti cause legali per problemi di eredità, tensioni in famiglia riuscirete comunque a tenere i vostri delicati piedi su un terreno solido e davanti c'è un mare dove vi perderete con il vostro amore, i vostri sogni.