Oroscopo settimana dal 24 al 30 luglio 2023

Ariete

Un oroscopo di cambiamenti, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia potrebbe vivere una fase di rallentamento, ma i partner potranno approfittare di una buona comunicazione reciproca. Sul fronte lavorativo, invece, nuove opportunità si affacciano all'orizzonte.

Toro

Una settimana tranquilla, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno del Toro. In ambito amoroso, la coppia potrà approfittare di un buon romanticismo e di una stabile intesa reciproca. In ambito professionale, nel frattempo, è utile iniziare a pianificare nuovi progetti.

Gemelli

Sette giorni di opportunità, ma anche di qualche rallentamento, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa sarà passionale ma anche movimentata, con qualche piccolo battibecco fra i partner. In ufficio, invece, bisognerà cercare di essere più comprensivi verso colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo di importanti sfide, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa si caratterizza per una buona comprensione fra i partner, ma serve più impegno sul fronte più fisico del rapporto. In ambito professionale, nel mentre, è il momento di mettere a frutto nuove idee.

Leone

Una settimana creatività, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia sarà vivace e maliziosa, con i partner pronti a lanciarsi in una sperimentazione inedita. Sul fronte lavorativo, invece, si potrà affrontare un progetto con una maggiore creatività.

Vergine

Sette giorni abbastanza stabili, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa si caratterizza per una buona comprensione reciproca fra i partner e per un medio romanticismo. In ambito lavorativo, nel mentre, è il momento di dimostrarsi più empatici verso colleghi e lavoratori,

Bilancia

Un oroscopo equilibrato, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia si caratterizza per momenti romantici fra i partner, anche se non mancheranno piccoli battibecchi. In ufficio, invece, è arrivato il momento di risolvere un problema a lungo rimasto in sospeso.

Scorpione

Sette giorni emozionanti, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorsa si rivela maliziosa e intrigante, con i partner pronti a realizzare delle fantasie inedite. In ambito lavorativo, invece, è tempo di dimostrarsi più determinati per raggiungere un importante progetto.

Sagittario

Una settimana di simpatiche novità, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia si caratterizza per una buona intesa fra i partner, sia fisica che mentale. Sul fronte lavorativo, invece, nuove e intriganti opportunità si avvistano all'orizzonte.

Capricorno

Un oroscopo di maggiore stabilità, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso si caratterizza per una maggiore comprensione fra i partner, grazie a una migliorata comunicazione reciproca. In ufficio, invece, bisogna evitare discussioni per questioni futili.

Acquario

Sette giorni di grande creatività, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si rivela molto comunicativo, con i partner pronti a superare qualche battibecco recente. In ambito professionale, nel mentre, un progetto verrà rinnovato grazie a nuove e fresche idee.

Pesci

Una settimana mediamente tranquilla, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia dovrà basarsi su un maggiore dialogo, per superare qualche incomprensione recente fra i partner. In ambito lavorativo, è arrivato il momento di recuperare alcuni vecchi progetti ed evitare di procrastinare ulteriormente.