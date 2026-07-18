"Un laboratorio che veste donne vere. E le valorizza"

A dire il vero, era il suo progetto per la pensione. Poi per Anna Bernasconi De Luca la vita ha preso un'accelerazione diversa. Nasce così, nel 2017, LeMì dall'unione delle iniziali dei figli. Un laboratorio nel cuore di Milano (su Instagram @iosonolemi) in cui Anna si è costruita una rete di clienti fedeli, grazie soprattutto alla sua capacità di "leggere" il corpo delle donne. "Mi sono ritrovata a dover conciliare come tante mamme i tempi della famiglia", racconta. All'inizio l'obiettivo "era piccolo": disegnare, cucire e vendere con eventi in casa. Impara tutto da zero. Video on line, un paio di mini corsi di sartoria e "tutto il tempo che avevo, speso lì". La cosa più difficile, racconta, non è stata cucire ma imparare fare i cartamodelli. Il primo paio di pantaloni resta indimenticabile. "L'avevo cucito per mia figlia che andava ancora all'asilo. Dopo il primo lavaggio una gamba era più lunga dell'altra". Ora bagna tutti i tessuti prima di tagliarli "così da capire come reagiscono". Tre giri di lavatrici, 11 metri di tessuto alla volta, stende senza mollette e riarrotola senza pieghe. È l'esperienza. All'inizio imbastisce errori e cuce soluzioni. Il giromanica, le zip, le tasche con le cuciture invisibili. E poi la vestibilità, diventata la sua specialità. Perché le clienti arrivano qui non cercano solo un pantalone, ma un pantalone che cada bene. Bacino importante, vita sottile, gambe lunghe "mi sono specializzata su queste esigenze". I suoi capi hanno le taglie, ma ogni cliente ha una scheda con le modifiche.

"Ho iniziato cercando linee semplici che vadano a valorizzare certe parti del corpo femminili e nascondere i difetti". Il suo capo simbolo? I pantaloni o come li chiama lei "una tuta con la faccia da pantalone" con una fascia in vita, colorata, o tono su tono effetto cintura.